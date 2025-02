Entidades buscam alternativas para pagar dívidas ocasionadas pela estiagem

Com 75 municípios do Rio Grande do Sul em decreto de situação de emergência pela estiagem, entidades do meio rural se mobilizam na busca por alternativas para o pagamento das dívidas dos produtores. Nesta quarta-feira (12), a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), fará uma reunião com os sindicatos rurais para tratar do tema. O objetivo é trazer um posicionamento em conjunto entre os produtores e as entidades. “Aguardamos a posição deles, mas agora o assunto é Brasília”, afirmou o senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP), após a reunião realizada durante o evento de lançamento da Expodireto-Cotrijal, nesta segunda-feira (10). “Aproveitamos a fala do Nei Mânica [presidente da Expodireto], para unir as forças do Estado e para o governador [do Rio Grande do Sul] capitanear as ações”, complementa o senador. O movimento SOS Agro também acompanha as atividades. Conforme a presidente Grazi Camargo, o quadro é desolador em diversas regiões gaúchas, incluindo o Norte, Oeste e a região Central.Um levantamento realizado pelo movimento SOS Agro indica que 50% dos agricultores do Rio Grande do Sul já tiveram perdas representativas em sua produção neste ano em razão da estiagem. “O governador irá assumir a frente da securitização para tratar das negociações com o governo federal", reforça Camargo. Simultaneamente, segundo a presidente do movimento SOS Agro, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag-RS) busca a renegociação da dívida pelo período de 12 anos, com 2 anos de carência, juros de 4% para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e 6% para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp). “O Movimento SOS também está apoiando essa mobilização porque entendemos que até sair a securitização, precisamos de algo mais ágil”, salienta a presidente. A medida também busca a revogação das dívidas de produtores por 120 dias. Na próxima segunda-feira (17), uma manifestação ocorrerá em 17 municípios gaúchos.