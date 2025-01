Coorporativismo gaúcho perde Rui Polidoro Pinto

Nome de expressão no coorporativismo gaúcho, o advogado e professor Rui Polidoro Pinto morreu na tarde deste domingo (26), em Ijuí. O advogado tinha 85 anos e faleceu em decorrência de embolia pulmonar.

Como foi vice-presidente da Organização das Cooperativas do estado do Rio Grande do Sul (Ocergs), presidente da Federação das Cooperativas Tritícolas do Rio Grande do Sul (Fecotrigo) e da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS), ele dedicou sua trajetória ao fortalecimento das cooperativas e ao desenvolvimento do setor.

Por meio de nota, a FecoAgro/RS destaca sua “visão estratégica e comprometimento incansável”, que “construíram um legado que continuará inspirando futuras gerações”. No texto, a entidade afirma que Pinto deixa “um legado de trabalho, visão e liderança que marcou a história do setor”.