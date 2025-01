Feira pretende comercializar duas toneladas de frutas e flores no Largo Glênio Peres

Com a previsão de comercializar aproximadamente duas toneladas de frutas e flores, a Feira da Produção Rural de Porto Alegre segue até o dia 15 de fevereiro no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico. A vice-presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre, Giordana Piber, ressalta a venda de 300 quilos de uvas por dia e de 150 quilos de pêssegos diariamente. A feira tem como destaque também a comercialização de ameixas, melão, figos, tomates cerejas e carambola.

A vice-presidente do Sindicato explica que as famílias Piber e Santos tem se revezado nas bancas para atender ao público. No local, são comercializadas uvas da famílias Marodin e Antonello, figo (Bertacco) e tomates cerejas e melão produzidos pela família Moresco.

"Como o espaço é reduzido, decidimos trazer os produtos das famílias para venda no Largo Glênio Peres", comenta. Mesmo com a cidade um pouco mais vazia em razão das férias de verão, Giordana Piber destaca o excelente movimento de público nas bancas. Segundo ela, a comercialização é satisfatória. "É importante para os produtores comercializar a safra neste ponto tão tradicional de Porto Alegre e com grande fluxo de pessoas. Mesmo com a cidade um pouco mais vazia neste período, estamos vendendo bem a produção", acrescenta.

O secretário municipal de Governança, Cassio Trogildo, disse que a produção de pêssego este ano está baseada em seis hectares do bairro Vila Nova, o que totaliza uma produção 32 toneladas, considerada uma produção baixa por hectare, de acordo com a Emater. Em função disso, conforme Trogildo, não foi realizada neste ano a tradicional Festa do Pêssego que acontecia no Centro de Eventos Ervino Besson, no bairro Vila Nova. "A Feira no Largo Glênio Peres é uma alternativa de escoamento da produção, já que não tivemos volume suficiente para a festa do pêssego", comenta.

A produção das frutas é das famílias Piber, Santos, Bertacco, Moresco, Marodin e Antonello - todos produtores rurais do bairro Vila Nova, na Zona Sul de Porto Alegre. As orquídeas são do Orquidário Rincão, de Belém Velho.

O público pode conferir a Feira da Produção Rural de Porto Alegre, no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, até o dia 15 de fevereiro. De segunda a sábado, das 6h às 21h, os produtores rurais comercializam alimentos e flores direto de suas propriedades para os consumidores.