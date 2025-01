Inicia oficialmente a colheita da uva no RS

A cerimônia oficial de início da colheita da uva no Rio Grande do Sul aconteceu nesta quinta-feira (16) em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O evento contou com a presença do secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Clair Kuhn. O governador Eduardo Leite (PSDB) estava confirmado, mas não pode comparecer devido às chuvas em Porto Alegre, conforme informou em suas redes sociais.

A produção estimada deste ano contribuirá para atender a uma demanda reprimida decorrente da quebra de safra registrada em 2023. O Rio Grande do Sul continua liderando a produção nacional de uvas, com cerca de 85% do total brasileiro. A Serra Gaúcha, por sua vez, permanece no epicentro desse universo, também com 85% da produção estadual.





