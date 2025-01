Abertura oficial da Colheita da Uva é nesta quinta-feira, 16, em Bento Gonçalvec

A abertura oficial da Colheita da Uva 2025 ocorrerá em Bento Gonçalves, nesta quinta-feira, 16, às 16h. O secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Clair Kuhn, estará presente. Paralelamente, ocorrerá a abertura do Bento em Vindima. Os dois eventos acontecem na Vinícola Vistamontes, localizada no distrito de Faria Lemos.

O Rio Grande do Sul é o maior produtor de uvas do Brasil e responsável por cerca de 90% da produção nacional destinada ao processamento de vinhos, sucos e espumantes. Dados da safra de 2024 da Radiografia da Agropecuária Gaúcha apontam 47,99 mil hectares de área colhida, o que gerou uma produção de 703,02 mil toneladas de uvas, com valor bruto de R$ 1,68 bilhão. A expectativa das entidades ligadas ao setor para a safra 2025 é de superar a produção do ano passado.