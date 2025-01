RAR amplia capacidade de estocar água para irrigar área de 240 hectares

A RAR, empresa com forte atuação na produção de queijos, derivados do leite e fruticultura, concluiu a construção de uma barragem de 3,5 hectares em Vacaria ampliando sua capacidade de armazenamento de água para irrigação. A nova estrutura atenderá uma área de 240 hectares, reforçando o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a eficiência hídrica. As informações são da RAR.

Atualmente, mais de 70% de toda a água utilizada na fazenda de leite da RAR é proveniente de processos de reutilização, consolidando a empresa como referência em boas práticas ambientais no setor. Em 2024, outras práticas sustentáveis permitiram uma economia de 1,2 milhão de litros de água por dia, oriundos do sistema de reutilização implantado para a limpeza do free stall. Ao longo do ano, estima-se que 438 milhões de litros de água foram economizados.



"Essa barragem é um marco importante em nossa estratégia de sustentabilidade. Além de garantir a irrigação de uma área significativa, reforçamos nosso compromisso com a gestão responsável dos recursos hídricos. Nosso objetivo é aliar produtividade com respeito ao meio ambiente, entregando resultados consistentes para nossos consumidores e parceiros", destaca Sergio Martins Barbosa, presidente executivo da RAR.

A RAR tem sede em Vacaria e conta com uma linha de importados como queijos e acetos italianos, presuntos e salames italianos e espanhóis, e azeites de oliva chilenos. A linha de derivados é composta por creme de leite fresco, manteiga e queijo parmesão. A empresa tem também uma linha de 32 rótulos entre vinhos e espumantes, nacionais e importados, e azeite de oliva produzido a partir de olivares próprios.