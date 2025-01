Projeto alia conservação de campo nativo à pecuária sustentável

Mostrar aos produtores que conservar o campo nativo do bioma Pampa aumenta a produtividade da pecuária sustentável é o objetivo do projeto Recuperação de Biomas, criado em 2018 por meio de uma parceria entre a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) e as Escolas Família Agrícola (EFAs) e Casas Familiares Rurais (CFRs). Atualmente, o projeto conta com mil beneficiários e cinco mil hectares de vegetação nativa preservada.



Funciona assim: cerca de 15 técnicos do projeto visitam as propriedades e ensinam aos produtores as melhores técnicas de manejo conservacionista do campo. Os beneficiários concedem ao projeto cinco hectares, de onde são recolhidos materiais para pesquisa. "O projeto tem duração de 36 meses, com cinco visitas técnicas. Os produtores recebem orientação para melhorar o campo e compreender a importância do bioma Pampa, de modo que não precisem converter esse campo (em outras culturas) e, ainda assim, obtenham alta rentabilidade", explicou Guilherme Velten Junior, consultor de meio ambiente e pecuária familiar da Fetag-RS.



Para isso, os produtores diminuem a carga animal, ou seja, reduzem o número de cabeças de gado, por exemplo, por metro quadrado, preservando a massa foliar dos campos. Além de contribuir para a descarbonização da pecuária — alinhando-se às metas ambientais pactuadas pelo Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP) e às exigências do mercado internacional —, essa prática ainda aumenta o peso dos animais que permanecem no campo, pois eles se alimentam com mais qualidade.



"A composição florística é drasticamente melhorada. Quando comparamos os ganhos ambientais das terras com manejo conservacionista às que não têm, há um aumento de 321% na altura do dossel. Além disso, temos resultados expressivos com os pecuaristas: 91% deles afirmam que continuarão no projeto, ou seja, que seguirão com a atividade pecuária aliada ao conservacionismo, porque perceberam como é produtivo", afirmou Velten Junior.

Rotação de animais e adubagem ajudam a aumentar a produtividade do campo

O produtor Ramão Ferreira Batista, de São João Tujá, em Garruchos, notou na prática os efeitos do projeto. Ele, que pretende continuar participando, relata que seus terneiros ganharam peso e qualidade. "Meu contato com o projeto surgiu através de uma reunião, onde entendi o objetivo. Recebemos calcário, adubo e ureia, e o resultado foi extraordinário, pois meu campo estava enfraquecido, com a grama rala e parte do campo descoberto", comentou. Ele acrescenta que atualmente seu campo está com bom desenvolvimento, repleto de "pega-pega e cambará-do-campo, que são medicinais. Os animais estão em bom estado", completou.



Um dos técnicos do projeto, Manoel Gamarra de Moraes, explica que, para realizar o manejo adequado, é essencial controlar a altura da pastagem. "Nunca podemos diminuir do mínimo de 5 a 7 cm da pastagem. Quando chega a 3 cm, precisamos fazer a rotação dos animais para que a planta possa crescer", explicou.



Ele também recomenda a adubação e a calagem (aplicação de calcário) para equilibrar o pH do solo. "Ninguém faz isso no Pampa, só querem usufruir até acabar. Por isso, muitas vezes, preferem que o bioma vire lavoura." Também é recomendado realizar roçadas, que deixam uma camada de matéria orgânica, retendo a umidade e evitando erosões.



Sobre espécies invasoras, ele afirma que pesticidas não são indicados, mas sim a roçada, especialmente quando essas plantas se reproduzem em excesso. "Um pH equilibrado faz com que essas espécies desapareçam. Além disso, quando controlada, a presença delas não é um problema."



Quanto aos animais, Manoel explica que um hectare deve sustentar até 450 kg de peso vivo. "O dióxido de carbono produzido pelo gado é reciclado pelo campo, pois ele o absorve. Já no confinamento, a emissão do gado não consegue ter essa compensação. Outro fator é a produtividade: o nosso campo é rico em proteína bruta. O que você consegue com 7 cm aqui precisaria de 25 cm em outros pastos, como a braquiária", destacou.

O consultor de meio ambiente da Fetag-RS também destaca a importância de manter a pecuária sustentável na região. "Os produtores começam a perceber que cada região tem sua vocação e que uma área bem preservada também atrai o turismo rural", disse. O projeto surge em um momento sensível para o bioma Pampa, que, segundo dados do MapBiomas, perdeu cerca de 2,9 milhões de hectares para diversas culturas entre 1985 e 2022.



Entre os principais desafios do projeto, no entanto, estão o convencimento inicial dos produtores sobre os benefícios do manejo conservacionista e a ausência de um banco de sementes de espécies nativas no mercado para a recuperação de campos degradados. "Trabalhamos para que o produtor, lá na ponta, se torne nosso aliado. A riqueza que retorna ao campo com as espécies nativas é incrível. Em áreas não manejadas, o peso médio dos animais não chega a 300 kg. Com manejo adequado, atinge esse valor. Precisamos mostrar ao mundo a importância desse bioma", concluiu Velten Junior.