Pampa gaúcho perdeu 28% da vegetação nativa desde 1985, diz MapBiomas

A porção brasileira do Pampa, localizada na metade sul do RS, perdeu 28% da sua vegetação nativa entre 1985 e 2023, especialmente para a soja e a silvicultura. É o que aponta levantamento do MapBiomas Pampa Trinacional, que monitora o uso e a cobertura da terra na região Pampeana do Brasil, da Argentina e do Uruguai. O índice, entretanto, é desacreditado pela Federação da Agricultura do Estado (Farsul), que defende o desenvolvimento econômico da região por meio da atividade agrícola.

De acordo com o estudo, 3,3 milhões de hectares foram atingidos pelo processo, correspondentes a 66 vezes a área de Porto Alegre. A maior taxa de perda de biodiversidade na comparação entre os três países no período. E, proporcionalmente ao seu tamanho, o Pampa brasileiro também foi o que mais perdeu vegetação nativa entre todos os biomas brasileiros. A vegetação mais afetada foram os campos, a vegetação típica do bioma, formada por centenas de espécies de gramíneas e ervas - também denominada de vegetação campestre, diz o pesquisador Eduardo Vélez.

Segundo o agrônomo do MapBiomas, a conversão dos campos para usos antrópicos, quando em excesso, causa diversos prejuízos ambientais como a extinção local de espécies e o comprometimento de importantes serviços ecossistêmicos, como o controle da erosão e a regulação do ciclo da água.

Além do avanço da soja, o levantamento destaca o crescimento exponencial das áreas de silvicultura no Brasil, que aumentaram 1.600% em 39 anos, passando de 44 mil hectares em 1985 para 773 mil hectares em 2023.

“Nos últimos 10 anos, a perda da vegetação campestre no Brasil tem inclusive aumentado, configurando um cenário ambiental e uma tendência para os próximos anos muito preocupante. Já enfrentamos uma crise climática, que pode se agravar se não houver equilíbrio entre transformação e conservação da paisagem em todas as bacias do bioma”, acrescenta Vélez.

Como alternativa ao cultivo de soja, principalmente, o pesquisador aponta a construção de uma rede de pequenas reservas ambientais ou mesmo a pecuária sustentável, explorando inclusive um status de carne diferenciada, com maior valor agregado, “sem carimbo de desmatamento e emissões de carbono”. Seria uma solução com base em uma oportunidade de mercado, uma vez que a União Europeia já discute e acabou adiando a implantação da Regulação Anti-Desmatamento, que entraria em vigor ao final deste ano, com novas regras para importação de carnes.

“A exploração da soja dá retorno econômico mais rápido. Mas na discussão sobre emergência climática seria importante buscarmos soluções na própria natureza. Como me preparo para secas ou enchentes usando a natureza para me proteger? Conservando e restaurando a vegetação nativa em locais estratégicos, por exemplo”, argumenta o biólogo do MapBiomas.

Para o economista-chefe da Farsul, Antonio da Luz, porém, soja e eucalipto não causam o efeito devastador indicado pelo estudo. Ele, inclusive, questiona a capacidade de precisão das ferramentas utilizadas há quase 40 anos para afirmar o que havia de mata nativa e o que já poderia ser pastagem plantada.

“Não é possível comprovar se o que foi detectado pelas imagens captadas era nativo, azevém, cornichão, trevo branco, floresta ou campo. Não se pode falar em devastação. Esse dado está errado”.

Vélez esclarece que o satélite usado em 1985 é o mesmo de 2023, Landsat, com resolução espacial de 30 metros. E que a resposta espectral para áreas de vegetação nativa é bem diferente em relação às áreas ocupadas por pastagens plantadas. Embora admita que os mapas não são infalíveis, ressalta que a exatidão calculada é superior a 80%, o que permitiria afirmar os padrões temporais de transformação divulgados como medida muito próxima da realidade.

“Não tem por que contestar o dado de 1985”, rebate o pesquisador do MapBiomas.