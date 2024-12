Emater estima safra de grãos 18,59% maior do que o colhido no ciclo passado no RS

Se as condições climáticas se mantiverem favoráveis, a produção na safra atual de soja deverá ser superior a 21,6 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul, valor 18,59% maior do que o colhido no ciclo 2023/2024. A estimativa foi apresentada pela Emater/RS-Ascar neste sábado (30),na Fenasoja, em Santa Rosa.

Na oportunidade, o diretor técnico da Emater/RS, Claudinei Baldissera,, com aumento de 1,54% na área de plantio em relação à safra passada. A produtividade esperada é 13,17% superior à obtida no ano passado, devendo chegar aos 3.179 kg/ha.As lavouras semeadas no final de outubro e início de novembro apresentam boa germinação e estande adequado. Aquelas plantadas a partir da segunda quinzena de novembro, com períodos de poucas chuvas, apresentaram algumas falhas de germinação, mas sem comprometer o estande da lavoura.Na região de abrangência do Escritório Regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa a área de produção de soja na safra 2024/25 é projetada em 779.119 hectares, com produtividade esperada de 3.132 kg/ha e produção de 2.440.201 toneladas do grão.Até o momento já foi concluída a operação de plantio em 58% das áreas projetadas para a região de Santa Rosa, com evolução de 13% da área plantada se comparada com a semana anterior. O percentual está abaixo da média do Estado, que está em 65%.O diretor técnico também destacou o trabalho realizado por meio do Programa Monitora Ferrugem RS, ação desenvolvida em parceria entre a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e a Emater/RS-Ascar, em colaboração com laboratórios privados, instituições de ensino e pesquisa do Estado, que tem a finalidade de auxiliar os produtores no manejo da ferrugem asiática da soja no Rio Grande do Sul, a partir do monitoramento de esporos da ferrugem asiática nas regiões produtoras.