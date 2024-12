Emater/RS-Ascar e SDR promovem Feira Sabor Gaúcho Edição Natalina

A agroindústria familiar do Rio Grande do Sul terá destaque na Capital nesta reta final de 2024 com a Feira Sabor Gaúcho – Edição Natalina. A feira será realizada na próxima terça-feira (17/12), ao lado da entrada principal da Assembleia Legislativa (Praça da Matriz, 101), das 8h30 às 19h, e contará com produtos relacionados a esta época de festividades e confraternizações. Na quarta e quinta-feira (18 e 19/12), o evento ocorrerá das 8h30 às 18h30 na sede administrativa da Casa da Ospa, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) (avenida Borges de Medeiros, 1501). A Feira Sabor Gaúcho é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e Emater/RS-Ascar.

Doze agroindústrias familiares, que participam do Programa Estadual de Agricultura Familiar (Peaf), terão destaque na feira, com produtos como vinho, espumante, suco, doces de frutas e em calda, geleias, mel, derivados de cana de açúcar, queijos, embutidos e produtos panificados, entre outros. De acordo com a assessora da Gerência Técnica Emater/RS-Ascar, Fabiana Durgant, o principal objetivo do evento é dar destaque para esses produtos. "Para que servidores, pessoas que frequentam esses locais e o público em geral possam adquiri-los para presentear familiares e amigos com produtos de alta qualidade da agricultura familiar gaúcha, diretamente com o produtor".



A inovação e a tecnologia também estarão presentes na feira por meio da Produtores Gaúchos Unidos, uma plataforma digital criada em resposta às enchentes que afetaram o Estado, com o objetivo de impulsionar a produção local de alimentos e ampliar o alcance dos produtos regionais, conectando produtores diretamente com restaurantes, hotéis e comércios em todo o Brasil.