Conab comprará sementes de arroz para doar a agricultores familiares gaúchos

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará nesta sexta-feira (6) três leilões eletrônicos para a compra de 75.000 kg de sementes de arroz, com o objetivo de atender cooperativas e assentamentos do Rio Grande do Sul. A ação faz parte da estratégia do governo federal para apoiar a agricultura familiar do Estado e garantir o abastecimento de sementes de qualidade para a produção de arroz, contribuindo para a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável da pequena produção no país. Os recursos são provenientes do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

• LEIA TAMBÉM: Ceasa abre oficialmente espaço permanente para agroindústria familiar



A compra atende à demanda específica de sementes de arroz da safra 2024/2025, considerando o perfil dos produtores rurais de pequeno e médio porte, que dependem de ações como essa para aumentar a produtividade e a rentabilidade de suas culturas. A escolha dos lotes e das variedades de arroz reflete a adaptação às condições regionais, possibilitando melhores resultados agronômicos e o desenvolvimento contínuo da produção no estado.



A primeira operação do leilão eletrônico prevê a aquisição de 15.000 kg de sementes de arroz EPAGRI 108, safra 2024/2025, que serão entregues no Assentamento Capela, em Nova Santa Rita. A organização responsável pela recepção das sementes será a Cooperativa de Produção Agropecuária de Nova Santa Rita (Coopan).



A segunda operação contempla a compra de 30.000 kg de sementes de arroz BRS A705, também safra 2024/2025. Este lote será destinado ao Assentamento Integração Gaúcha, localizado em Eldorado do Sul. A recebedora será a Associação Dezenove de Setembro.



A terceira operação trata da aquisição de 30.000 kg de sementes de arroz BRS Pampeira, safra 2024/2025, divididas em dois lotes de 15.000 kg cada. O primeiro lote será entregue no Assentamento Capela, em Nova Santa Rita, com a Coopan como recebedora. Já o segundo lote será destinado ao Assentamento Filhos de Sepé, em Viamão, com a Associação dos Moradores Filhos de Sepé (Aafise) como recebedora.



Os leilões ocorrerão a partir das 9h30, em modalidade "viva-voz", utilizando o Sistema de Comercialização Eletrônica da Conab (Siscoe), com interligação das Bolsas de Cereais, de Mercadorias e/ou de Futuros. Para participar, os interessados devem atender a uma série de requisitos, incluindo o cadastro nas Bolsas, regularidade fiscal e trabalhista, e a documentação pertinente ao Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem). Cada participante poderá ser representado por uma única Bolsa e um único corretor durante a operação.



Para mais informações sobre os leilões, os interessados podem acessar os editais completos no Portal de Comercialização da Conab.



Serviço:

Leilão de Compra de Sementes de Arroz – Editais Nºs 128, 129 e 130/2024

Data: sexta-feira, 6 de dezembro de 2024

Horário: a partir de 9h30

Portal de Comercialização: https://portaldecomercializacao.conab.gov.br/#/home , considerando o perfil dos produtores rurais de pequeno e médio porte, que dependem de ações como essa para aumentar a produtividade e a rentabilidade de suas culturas. A escolha dos lotes e das variedades de arroz reflete a adaptação às condições regionais, possibilitando melhores resultados agronômicos e o desenvolvimento contínuo da produção no estado.de arroz EPAGRI 108, safra 2024/2025, que serão entregues no Assentamento Capela, em Nova Santa Rita. A organização responsável pela recepção das sementes será a Cooperativa de Produção Agropecuária de Nova Santa Rita (Coopan).A segunda operação contempla a compra de 30.000 kg de sementes de arroz BRS A705, também safra 2024/2025. Este lote será destinado ao Assentamento Integração Gaúcha, localizado em Eldorado do Sul. A recebedora será a Associação Dezenove de Setembro.A terceira operação trata da aquisição de 30.000 kg de sementes de arroz BRS Pampeira, safra 2024/2025, divididas em dois lotes de 15.000 kg cada. O primeiro lote será entregue no Assentamento Capela, em Nova Santa Rita, com a Coopan como recebedora. Já o segundo lote será destinado ao Assentamento Filhos de Sepé, em Viamão, com a Associação dos Moradores Filhos de Sepé (Aafise) como recebedora.Os leilões ocorrerão a partir das 9h30, em modalidade "viva-voz", utilizando o Sistema de Comercialização Eletrônica da Conab (Siscoe), com interligação das Bolsas de Cereais, de Mercadorias e/ou de Futuros. Para participar, os interessados devem atender a uma série de requisitos, incluindo o cadastro nas Bolsas, regularidade fiscal e trabalhista, e a documentação pertinente ao Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem). Cada participante poderá ser representado por uma única Bolsa e um único corretor durante a operação.Para mais informações sobre os leilões, os interessados podem acessar os editais completos no Portal de Comercialização da Conab.Leilão de Compra de Sementes de Arroz – Editais Nºs 128, 129 e 130/2024Data: sexta-feira, 6 de dezembro de 2024Horário: a partir de 9h30Portal de Comercialização: https://portaldecomercializacao.conab.gov.br/#/home