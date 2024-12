Joaquin Villegas é reconduzido à presidência da ANC

A Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC) reconduziu nesta segunda-feira (2/12) Joaquin Villegas à presidência da entidade por mais um mandato de três anos. Durante a gestão atual, a entidade promoveu avanços no registro genealógico, ampliação de raças atendidas e fortalecimento do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo). Após o término da eleição, Villegas ressaltou o compromisso com o desenvolvimento da pecuária nacional e destacou os objetivos para o novo mandato. "Vamos manter o foco em sempre melhorar o serviço dentro da ANC, continuar promovendo o melhoramento genético através do registro genealógico e do uso do Promebo, e assim levar a ANC a ter o protagonismo que merece na pecuária brasileira," afirmou.