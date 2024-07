Desempenho genético ganha peso em julgamentos da ANC na Fenagen

Um movimento audacioso no formato de avaliação bovina na pecuária de corte é o que propõe a Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC), com a primeira edição da Feira Nacional de Genética Promebo (Fenagen). O evento, que será realizado de 31 de julho a 4 de agosto, na Associação Rural de Pelotas, irá priorizar o desempenho genético e dar menor peso ao fenótipo dos animais em pista.

A ideia é destacar o ganho real nos resultados a campo dos exemplares selecionados por meio do Programa de Melhoramento Bovino (Promebo), que completa 50 anos em 2024, diz o presidente da ANC, Joaquin Villegas. “Está na hora de a pecuária dar esse passo e aderir à evolução com base técnica na produção de carne de qualidade com o melhor resultado econômico. Com os dados do Promebo, podemos formar plantéis com animais que irão apresentar o melhor desempenho no menor tempo, o que se resume a maior rentabilidade no campo”, define o dirigente.

Segundo ele, dos cerca de 900 criadores de bovinos, equinos e bubalinos associados à ANC em todo o Brasil, em torno de 30%, apenas, usam dados do Promebo. A intenção é ampliar essa base e obter produtos mais eficientes a partir da genética melhorada dos reprodutores.

No julgamento diferenciado, serão buscados animais superiores geneticamente e que quando comparados com a sua população provarão serem melhores, que ganham mais peso, com características de carcaças mais produtivas, mais rentáveis, com cortes de maior acabamento, e com maior qualidade de um modo geral, explica a superintendente de Registro da ANC, Silvia Freitas.