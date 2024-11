Abertura da colheita do milho acontecerá em janeiro de 2025

A 12ª Abertura Oficial da Colheita do Milho já tem data para acontecer: 23 de janeiro de 2025. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (29), durante reunião da Câmara Setorial da cultura da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), que contou com a participação do secretário Clair Kuhn.

O ato oficial da colheita ocorrerá às 10h30min, na propriedade do agricultor Delciomar Busnello, no município de Paulo Bento. Kuhn já confirmou presença no evento, que contará com demais autoridades. Também haverá palestras técnicas, visitações a estandes e almoço de confraternização.

O engenheiro agrônomo e coordenador da Câmara, Paulo Vargas, que também é produtor rural em Carazinho, além de vice-presidente do Sindicato Rural do município, conduziu os trabalhos da reunião. Ele enfatizou a necessidade de ampliação da cultura do milho no Rio Grande do Sul. "Precisamos ampliar nossa área de produção e produtividade, para que a cadeia produtiva não precise comprar de outros estados", afirmou.



Outro assunto abordado durante o encontro foi a avaliação da safra de milho 2024/2025. O assistente técnico estadual em culturas da Emater/RS-Ascar, Alencar Rugeri, falou sobre a preocupação com a forma com que a praga cigarrinha do milho (Dalbulus maidis) atua em uma plantação. "Porque não é fácil de observá-la. Mas, em 2024, tivemos uma pressão menor nas condições climáticas, o que significa menos cigarrinha nas ações de assistência técnica e extensão rural monitoradas pela Emater, em conjunto com o Programa Estadual de Produção e Qualidade do Milho (Pró-Milho/RS)", disse.



Segundo Rugeri, as ações do Pró-Milho dão um alento aos produtores no plantio da cultura. "As entidades da Câmara Setorial também são fomentadoras e fundamentais para tentarmos aumentar a área de milho no Rio Grande do Sul, que hoje é de 750 mil hectares (para grão). O nosso sonho é sermos autossuficientes em milho, com uma produção de cerca de oito milhões de toneladas por ano. É um desafio aumentar essa área, para podermos atender à demanda da cadeia produtiva que o Estado tem, de suínos, aves e bovinos de corte e de leite, para quem o milho é essencial".



Por sua vez, o assessor da Câmara, Valdomiro Haas apresentou o programa "Supera estiagem – Subvenção a projetos de Irrigação e reservação de água da Seapi". De acordo com ele, o objetivo é aumentar a área irrigada do Estado em 100 mil hectares em quatro anos e ampliar a reservação de água. "Para tanto, o Estado está disponibilizando R$ 20 milhões, que vão beneficiar produtores rurais (pessoas físicas) que implantarem projetos financiados por bancos ou com recursos próprios", explicou. "A Seapi está recebendo projetos até 30 de abril de 2025 e, até 31 de julho do mesmo ano, deve ocorrer a assinatura do termo de subvenção".