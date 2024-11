Clima frustra expectativa dos produtores de pêssego em Pelotas

A produção de pêssego, em Pelotas deve atingir a marca de 23 mil toneladas em 2024, segundo dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater). A expectativa era aumento de 40% em relação ao ano passado, mas por conta dos episódios climáticos que provocaram chuva em excesso e falta de luminosidade, o número permaneceu semelhante ao ano anterior.

"Os produtores de pêssego não perderam tanto em comparação a outros da nossa cidade, mas não tiveram o aumento esperado. A cada ano a expectativa é ampliar a produtividade", diz a chefe do setor de Apoio à Agricultura Familiar da Secretaria de Desenvolvimento Rural, engenheira agrícola, Rejane Jorge. Ela explica que a vegetação reduziu o impacto do excesso das águas, e, no decorrer do ano, as horas de frio foram suficientes para o desenvolvimento da fruta. Esses fatores minimizaram os impactos das enxurradas no cultivo da fruta.

"Nas enchentes tivemos lavouras que foram perdidas, nem sempre foi o pomar, mas outras culturas que o produtor também cultiva. Os produtores são corajosos e tiveram apoio de políticas públicas para minimizar os seus prejuízos", comenta a chefe do setor.

Para celebrar o momento da colheita da fruta, desde o dia 21 de novembro ocorre na cidade a 11ª Quinzena do Pêssego que pretende promover o comércio direto do produtor para o consumidor final, gerando preços mais acessíveis e fomentando a economia local. Para esta edição, a intenção de venda é de 40% a mais das cinco toneladas comercializadas na edição de 2023, segundo Rejane Jorge. Além da fruta, derivados como doces, cuca, pessegada, passa de pêssego e o suco são os produtos mais vendidos nas bancas no Largo do Mercado, no Centro, e nos bairros da cidade.

No total, a zona rural conta com 615 produtores e 3.260 hectares de pomares. E no período da colheita da safra gera cinco mil postos de trabalhos. O município é responsável por quase todo o abastecimento da indústria do País, pois de cada 10 pêssegos, nove são oriundos de Pelotas.

"O evento só está tendo este sucesso por causa da participação ativa de vários atores. A feira foi feita em parceria com a prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Pelotas (STAF), o Sindicato das Indústrias de Conservas e Doces de Pelotas, a Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul, a Associação dos Produtores de Pêssego Região de Pelotas", analisa.