Plano de Agricultura de Baixo Carbono do RS é apresentado na COP29

O Plano Estadual de Agricultura de Baixo Carbono e as metas trazidas pelo ABC+RS foram apresentados nesta terça-feira, em Baku, no Azerbaijão, durante a 29ª Conferência do Clima das Nações Unidas (COP29). O tema foi abordado em painel na Casa da Agricultura Sustentável das Américas, promovido pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA). As informações são do governo gaúcho.

Os palestrantes foram a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann, e o chefe de Gabinete da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Joel Maraschin. Eles abordaram a implementação de políticas públicas na adoção de tecnologias adaptativas para o enfrentamento dos eventos extremos e para reduzir a vulnerabilidade, garantindo a segurança alimentar.

Maraschin falou sobre os planos de agricultura de baixo carbono e o ABC+RS, cujo objetivo é promover a adaptação climática e controlar as emissões de gases de efeito estufa (GEE), oferecendo mais resiliência aos sistemas produtivos. Ele apresentou, ainda, as práticas agrícolas implementadas pelo Estado, como o plantio direto, e o Plano de Irrigação, visto pelo governo gaúcho como uma importante ferramenta de mitigação e adaptação às estiagens.

"Nesse importante painel, pudemos apresentar, junto com a Sema e o Ministro da Agricultura do Uruguai, Fernando Mattos, a realidade do sul do Brasil em relação à América Latina e ao mundo, qual foi o impacto das mudanças climáticas na agricultura e na economia gaúcha até agora e as políticas públicas de mitigação desses problemas", destacou Maraschin.



Já a titular da Sema apresentou as estratégias do Proclima2050 de mitigação, adaptação e resiliência, e os programas da Sema que preveem a preservação de biomas (como o Campos do Sul e o Revitalização de Bacias), além dos certificados para sistemas agroflorestais implementados pelo RS para conservar a biodiversidade e a cultura locais.



Durante a COP29, uma série de reuniões bilaterais com bancos internacionais e instituições ligadas ao clima foi realizada com o objetivo de apresentar os projetos do Rio Grande do Sul e de criar conexões para futuras parcerias. Na segunda-feira (18), os projetos do governo foram apresentados ao Banco Europeu de Investimento.

Antes, no sábado, resiliência climática e métodos agrícolas foram tema de reunião no Pavilhão das Delegações com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Os representantes do Estado levaram para a pauta as práticas agrícolas de baixo carbono inovadoras implementadas e solicitaram apoio da instituição para a validação dessas boas práticas. Os compromissos do RS na COP29 seguem até esta quarta-feira (20/11), com palestras e reuniões.