Municípios do RS recebem repasse de máquinas e equipamentos agrícolas

Prefeituras de 129 municípios gaúchos foram contempladas com o repasse de 212 máquinas e equipamentos agrícolas pelo governo do Estado. Totalizando R$ 71,7 milhões, os itens foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares da bancada federal gaúcha e uma contrapartida do Executivo estadual de R$ 11,6 milhões. As informações são da Comunicação do governo.

O governador em exercício Gabriel Souza e o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Clair Kuhn, fizeram a entrega em ato realizado nesta segunda-feira (18), no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Entre os itens estão retroescavadeiras, escavadeiras hidráulicas, motoniveladoras, tratores, rolos compactadores, pás carregadeiras, carretas agrícolas, ensiladeiras, enxadas rotativas, plantadeiras e roçadeiras.

"Este é um exemplo de aliança do Estado com a nossa bancada federal, em parceria com os municípios, para promoção de políticas públicas de qualificação e recuperação das vias de escoamento da produção e acesso às comunidades, especialmente agora no processo de retomada após a calamidade das enchentes”, disse Gabriel Souza.

As máquinas ficarão sob a tutela dos municípios por meio de contratos de cessão de uso com a Seapi. Outros itens ainda estão chegando para que possam ser encaminhados posteriormente.

"Por determinação do governador Eduardo Leite, fizemos um esforço máximo, com a maior contrapartida possível, para assegurar a aquisição desse maquinário que vai ajudar muito na recomposição das nossas estradas e (na recuperação) dos danos causados na lavoura dos municípios", afirmou Clair Kuhn.