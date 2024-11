Abertura da Colheita do Tabaco no RS será em Rio Pardo

O Parque da Expoagro Afubra sediará a Abertura Oficial da Colheita do Tabaco no Rio Grande do Sul, no dia 8 de novembro. Numa lavoura especialmente plantada, a solenidade terá início às 14h para autoridades, lideranças, produtores e imprensa convidadas.

A Abertura da Colheita do Tabaco no Rio Grande do Sul integra o calendário de eventos do Estado e é uma organização das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Rural (SDR) e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) e SindiTabaco.



O presidente da Afubra, Marcilio Drescher, enfatiza que é uma solenidade importante para o fumicultor gaúcho pois demonstra que o Governo do Estado reconhece a importância do setor. Ele ainda destaca o orgulho da Afubra poder sediar a Abertura no seu Parque “É em nosso Parque que realizamos a Expoagro Afubra e levamos ao produtor as alternativas de diversificação, bem como informações sobre novas tecnologias que ele pode usar para melhorar a sua propriedade”.



A produção sul-brasileira de tabaco da safra 2023/2024 foi de 508.041 toneladas, sendo 461.866 toneladas na variedade Virgínia, 37.915 no Burley e 8.260 toneladas no Galpão Comum. O Rio Grande do Sul foi responsável por 42,4% da produção do Sul do Brasil, alcançando 256.947 toneladas.

O Estado teve uma quebra de 14,4%, fechando a produção em 219.992 toneladas (198.272 de Virgínia, 20.987 de Burley e 733 toneladas de Comum). Também participou com 43,3% na produção sul-brasileira, com uma área de 125.996 hectares (7,1% a mais), produzidas por 68.582 famílias produtoras (+5,9%).

Com os problemas climáticos, a produtividade ficou, no geral, 20,1% menor que na safra passada: 1.786 kg/ha no Virgínia (-19,3%), 1.464 kg/ha no Burley (-25,5%) e 1.174 kg/ha no Comum (-23,8%). Já o preço por quilo teve um acréscimo: R$ 24,31 para o Virgínia (34,7%), R$ 20,43 no Burley (14,7%) e R$ 19,51 para o Comum (14,2%).