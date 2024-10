Produção fumageira garante exportações em alta

Uma cadeia produtiva em evolução, desde o campo até a indústria, voltada quase exclusivamente à exportação. Esta é a realidade do setor fumageiro, que garante a Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, lugares entre os dez municípios com maiores valores exportados no Rio Grande do Sul entre janeiro e setembro deste ano. Mesmo com os eventos climáticos de maio, que não afetaram o período de safra, mas anteciparam a maior parte das vendas do tabaco, somente entre os dois municípios, foram comercializados mais de US$ 1,5 bilhão entre tabaco cru e seus derivados. O setor respondeu, nestes nove primeiros meses do ano, por 8,4% das exportações gaúchas - em torno de 90% deste volume escoado a partir de Rio Grande.

"Tivemos em 2023 um aumento no volume de exportações em relação a 2022, e a estimativa que temos é de que deveremos fechar 2024 com um volume menor de exportação, no entanto, com um avanço nos valores das negociações com o exterior, porque o nosso produto brasileiro, especialmente gaúcho, tem alto padrão de qualidade, muito procurada fora do Brasil, apesar das dificuldades climáticas dos últimos anos", explica, Iro Schünke, que presidiu o Sindicato Interestadual da Indústria de Tabaco (Sinditabaco) por anos, até concluir seu último mandato em outubro.

Entre Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires estão concentradas pelo menos oito indústrias do setor. A maior parte delas faz o processamento das folhas, após a colheita e a secagem nas propriedades, e vende para outros países, onde o material gera produtos como cigarros e charutos. Na região há, no entanto, duas cigarreiras ativas - Philip Morris e JTI -, que destinam em torno de 5% do produto para o mercado nacional.

"O tabaco é processado nas nossas indústrias, com a safra gaúcha, e mesmo com redução no volume colhido nos últimos anos, temos estrutura para suprir a demanda mundial pelo produto brasileiro. E no mercado nacional, temos um obstáculo muito grave, que é o contrabando. Hoje, 41% do cigarro comercializado no Brasil ingressa no País de forma ilegal", diz o dirigente.

Somente entre as indústrias do setor, o Sinditabaco estima em torno de 25 mil trabalhadores. Conforme a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), na última safra, 64,7 mil famílias produziram fumo em todo o Estado, representando, entre toda a cadeia, em torno de 500 mil pessoas diretamente envolvidas na produção. Destes, pouco mais de 28 mil famílias produtoras são das regiões do Vale do Rio Pardo, Central e Vale do Taquari. As regiões, respondem por 43% da área plantada e da quantidade produzida. O faturamento dos produtores chegou a R$ 2 bilhões somente entre essas regiões no último ciclo.

"O fumo é mais resistente do que outras culturas, especialmente em relação à seca. Com o excesso de chuvas, que foi o que enfrentamos na última safra, no segundo semestre do ano passado, a folha perde peso e gera, inclusive, uma pequena alteração na composição química. Essa alternância de eventos extremos dos últimos anos já tem nos desafiado para mantermos o padrão do nosso produto", aponta o presidente da Afubra, Marcílio Drescher.

Em dezembro, por exemplo, o setor estimou em 20% de quebra, em média, pelas folhas menores e mais leves. No entanto, a qualidade compensou. Foram colhidas no Rio Grande do Sul 256,9 mil toneladas na última safra, sendo 111,7 mil neste recorte do Estado, e que são comercializadas agora.

"O produtor tem elevado o nível da produção, mas quando é muita chuva, não tem muito o que fazer. A solução tem sido o manejo e a melhoria tecnológica da lavoura e no processo de secagem. Toda exportação tem uma análise de qualidade muito cuidadosa", diz Drescher.

Com a boa remuneração ao setor, principalmente no comparativo com outras culturas, a estimativa é de que nos próximos anos possa haver aumento de áreas plantadas na região.

Mesmo sendo uma cultura resistente, a fumicultura também contabilizou perdas com as cheias de maio. Um levantamento feito pelas duas entidades avaliou em R$ 95 milhões os prejuízos a cerca de 2 mil produtores em 75 municípios. O mesmo levantamento apontou que 96% destes produtores pretendem continuar com a cultura.

A maior fatia desse prejuízo foi contabilizada em Venâncio Aires, com quebra estimada de R$ 18,3 milhões. Em Candelária, foram outros R$ 16,5 milhões em prejuízos. Em termos de volume estimado para a safra que é plantada neste segundo semestre, a perspectiva é de perda, relacionada a estes eventos, de somente 848 toneladas - 0,33% da última safra. Foram 1,4 mil hectares perdidos e 216 estufas e galpões.