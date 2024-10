Piratini deve destinar R$ 12 milhões para juventude rural em 2025

O governador Eduardo Leite sinalizou nesta segunda-feira (28) que destinará R$ 12 milhões para o Programa de Apoio a Projetos Produtivos da Juventude Rural em 2025. O valor contempla parte da emenda de R$ 20 milhões apresentada pelo deputado Elton Weber (PSB) ao Orçamento do Estado com essa finalidade.

A informação é do gabinete do parlamentar, que foi comunicado pelo secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, durante encontro do qual também participou o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Carlos Joel da Silva.

Também há expectativa de uma suplementação de R$ 6 milhões a ser realizada ainda neste ano para o mesmo programa, em resposta a um pedido da Fetag-RS. Assim, o governo dobrará o valor destinado ao programa neste primeiro ano de sua execução.

A iniciativa visa apoiar agricultores entre 15 e 29 anos, oferecendo auxílio para a aquisição de máquinas, equipamentos e insumos diversos, atendendo a variadas cadeias agropecuárias. O valor máximo é de R$ 25 mil, incluindo um bônus de adimplência que cobre 80% do valor total do projeto.