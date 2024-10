Fetag promove 2ª Feira da Agricultura Familiar no Centro da Capital

Em uma área de 1,2 mil metros quadrados no Largo Glênio Peres, 94 empreendedores de diversos municípios gaúchos se preparam para representar a essência do campo no Centro da Capital. De 4 a 9 de novembro, o espaço, ampliado em relação à edição de estreia, abrigará a 2ª Feira da Agricultura Familiar, com expectativas auspiciosas. Os estandes, em área coberta, funcionarão todos os dias do evento, das 8h até as 19h.

Promovida pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), com apoio da Secretaria do Desenvolvimento Rural do governo estadual e da Secretaria de Coordenação Política e Governança Local, da prefeitura de Porto Alegre, a feira foi considerada um sucesso na sua primeira edição, em 2023. E carrega a esperança de um resultado ainda melhor neste ano.

"Proporcionalmente, a feira realizada no ano passado faturou quase o dobro da performance do segmento na Expointer. Na mostra de Esteio, são mais de 400 expositores, com R$ 6,4 milhões em vendas. E o evento no Largo Glênio Peres, com 70 empreendedores, alcançou R$ 1,6 milhão. Esperamos mais neste ano", diz o vice-presidente e diretor de Política Agrícola da Fetag, Eugênio Zanetti.

Nesta edição, os expositores, em número 34% superior em comparação a 2023, levarão produtos variados, entre queijos, embutidos geleias, pães, frutas, legumes, verduras, mel, artesanato e flores, por exemplo. E o objetivo é consolidar a feira agrícola no coração de Porto Alegre. Conforme o dirigente da Fetag, o interesse antecipado do público por informações sobre a mostra assegura a percepção de que ela já conquistou o espaço pretendido.

"É claro que há um cenário diferente neste ano. O Centro ainda não recebe o mesmo movimento de outros tempos, antes da enchente. O metrô ainda não chegou ao Mercado Público. Não sabemos se isso, efetivamente, irá impactar a visitação e os negócios. Mas estamos com uma forte campanha de mídia circulando há cerca de 20 dias para divulgar a feira. Acreditamos muito que será uma grande feira", completa Zanetti.

SERVIÇO:

O que: 2ª Feira da Agricultura Familiar

Quando: de 4 a 9 de novembro

Onde: Largo Glênio Peres, no Centro de Porto Alegre

Horário: 8h às 19h