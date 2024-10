Universo Pecuária inicia nesta terça-feira com expectativa de aumento de público e negócios

Após ter sido adiada devido às cheias que atingiram o Rio Grande do Sul em maio deste ano, a feira Universo Pecuária começa nesta terça-feira (29), em Lavras do Sul, com foco na produção sustentável. Nesta segunda edição, espera-se que cerca de 4 mil pessoas circulem diariamente pelos pavilhões, quase o dobro da primeira edição. Já os negócios devem alcançar aproximadamente R$ 50 milhões, superando o montante anterior. A feira segue até o dia 3 de novembro no Parque de Exposições Olavo de Almeida Macedo."Estamos com expectativas elevadas. Ampliamos a duração da feira e aumentamos a infraestrutura, incluindo um espaço gastronômico, para atrair mais visitantes. Nossos expositores também estão mais engajados. Este é um espaço para networking, negócios e atualização técnica, que integra tecnologia, bem-estar animal e soluções", destacou a diretora técnica do evento, Marcela Santana, enfatizando a qualidade dos palestrantes.A programação deste ano foi pensada para conectar campo e cidade, com palestras e workshops que abordam temas desde o agronegócio até a cultura. Haverá também um espaço para conectar startups com empresas consolidadas. Para Marcela, é essencial que os produtores se orgulhem da produção sustentável do estado. "Muitas práticas já são sustentáveis, e os produtores nem sempre sabem disso. Queremos mostrar que a pecuária sustentável é benéfica para o meio ambiente, mesmo em áreas de lavoura. Isso é cientificamente comprovado, e os produtores podem usar essa informação para dialogar com os consumidores e o público urbano", explicou.Entre os principais destaques da feira estão painéis com especialistas que abordarão temas relevantes, como Neutralidade Climática no RS, Nutrição Animal e Mitigação de Gases de Efeito Estufa, e Agricultura de Baixo Carbono. A reforma tributária, as oportunidades de desenvolvimento do turismo, o marketing no agronegócio e os riscos ao bioma Pampa também serão discutidos. Entre os painelistas confirmados estão a secretária estadual do Meio Ambiente, Marjorie Kaufmann, e o biólogo Eduardo Vélez, do MapBiomas, que tratará da redução dos campos nativos no bioma Pampa nas últimas quatro décadas.Lavras do Sul foi a cidade escolhida para o evento a pedido do Sindicato Rural da cidade. "O sindicato desejou realizar a feira. Lavras é conhecida pelos remates, pela preservação dos campos nativos e pela pecuária sustentável", explicou Marcela. Na feira, também ocorrerão remates de ovinos e terneiros, entre outros.