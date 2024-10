Universo Pecuária prepara abertura da 2ª edição em Lavras do Sul

Auto-denominado como principal feira de agro e sustentabilidade em solo gaúcho, o Universo Pecuária abre, no próximo dia 29, os portões do Parque de Exposições Olavo de Almeida Macedo, em Lavras do Sul, para sua segunda edição. O evento deste ano traz programação planejada para integrar campo e cidade, em um leque de eventos que vão do agronegócio à cultura, até o dia 3 de novembro.

A mostra, originalmente programada para ocorrer em maio deste ano, acabou adiada por conta das chuvas extremas que atingiram o Rio Grande do Sul. E será realizada simultaneamente à 80ª Expolavras e à Ovinofest, dois dos mais tradicionais eventos de Lavras do Sul.

Concebido para se tornar um palco de discussões em busca de soluções para a produção sustentável do Rio Grande do Sul e do Brasil, o Universo Pecuária tem em seu DNA o fomento a práticas de manejo responsáveis e inovadoras voltadas a reduzir os impactos ambientais, promover o bem-estar animal e preservar a biodiversidade e os ecossistemas.

"O fio condutor principal do evento é a questão da pecuária sustentável. Mostrar como diferentes modelos podem, sim, fazer a pecuária sustentável. Inclusive, por isso, nossa atividade de abertura é o Fórum de Pecuária Sustentável e Mudanças Climáticas, em que o palestrante principal é o agrônomo Roberto Giolo, da Embrapa Gado de Corte, e que vem falar sobre a pecuária e o planeta", conta Marcela Santana, diretora técnica do evento e gestora de Projetos na SIA – Serviço de Inteligência em Agronegócios, responsável pelo projeto e pela execução do Universo Pecuária.

Giolo atua no grupo de pesquisa em sistemas de produção sustentáveis e cadeias produtivas. O fórum ocorre na terça-feira, a partir das 10h, na Arena do Conhecimento.

À tarde, o destaque será o painel Pecuária & Carbono, no Fórum de Pecuária Sustentável e Mudanças Climáticas. Os painelistas serão a secretária estadual de Meio Ambiente, Marjorie Kaufmann, que abordará o tema Neutralidade Climática; o diretor técnico para Ruminantes da Silvafeed Brasil, Marcelo Manella, que tratará Nutrição Animal e Mitigação de GEEs; e o extensionista da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) Cassiano Eduardo Pinto, sobre Emissões, Remoções e Balanço de Carbono. Ainda, o vice-presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho Lopes, abordando com Proposta de PSA para Agricultura de Baixo Carbono; e a presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Antônia Scalzilli, que tratará do tema As demandas do produtor rural.

A parte técnica do evento segue ao longo da semana, com atrações como o Seminário O Pampa e o Gado, na quarta-feira (30). O evento terá entre os palestrantes o biólogo Eduardo Vélez, do MapBiomas, tratando da Redução dos campos nativos no Bioma Pampa nas últimas quatro décadas.

"Então, vamos tratar da produção sustentável à neutralidade climática, que mostra a importância da pecuária nesse objetivo, de cada vez mais estar combatendo, ou pelo menos diminuindo, as questões de mudança climática", acrescenta Marcela.

Segundo ela, cada vez mais, a resiliência dos sistemas produtivos é importante. Para o produtor e para a economia como um todo. "E nós sabemos o quanto a pecuária tem essa característica de enfrentar momentos desafiadores e se manter. Por isso, mais do que nunca é importante que a agricultura e a pecuária caminhem juntas. Isso é o melhor para o produtor, é o melhor para a economia e é o melhor para o meio ambiente. Então, certamente essa pauta é o que nós vamos chamar muito a atenção", pontua a diretora técnica do evento.

Mas o Universo Pecuária terá também gastronomia, com concurso de carnes e ênfase à percepção dos sabores como ferramenta para despertar e fortalecer o interesse do público. E, ainda, shows musicais, provas e remates de equinos da raça crioula.

"A Via Gastronômica e Cultural, com várias atrações, também permitirá muito networking entre os participantes. O Universo Pecuária é uma ótima oportunidade da networking para as empresas que participam. Além de muito conteúdo também", completa Marcela.

Serviço

O que: 2º Universo Pecuário

Quando: de 29 de outubro a 3 de novembro, das 8h às 22h.

Local: Parque de Exposições Olavo de Almeida Macedo, Sindicato Rural de Lavras do Sul (RS)

Entrada: Franca