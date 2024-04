Universo Pecuária 2024 reforça debate sobre produção sustentável

Produção pecuária e sustentabilidade são conceitos que caminham lado a lado nos campos do Universo Pecuária, que ocorre de 7 a 11 de maio, no Parque de Exposições Olavo de Almeida Macedo, do Sindicato Rural de Lavras do Sul, na Campanha Gaúcha. O evento, promovido em parceria pela Prefeitura e Sindicato Rural, Cotrisul, Sebrae, Senar e Farsul, chega à segunda edição buscando consolidar um movimento pelo desenvolvimento eficiente da atividade com o máximo em responsabilidade ambiental.

Durante os cinco dias da programação, uma série de atividades, como painéis, seminários, fórum de genética e encontro sobre nutrição animal, qualidade de carcaça e manejo, por exemplo, concentrarão as atenções do público.

“O objetivo é mostrar que a pecuária sustentável não é preservar, desenvolver integração entre lavoura e pecuária ou a produção intensiva, isoladamente. É preciso agir com responsabilidade para fazer o uso correto e sustentável dos recursos naturais e das tecnologias, potencializando a produção e reduzindo ao máximo o impacto ambiental”, explica a coordenadora executiva do encontro, Marcela Santana, do SIA - Serviço de Inteligência em Agronegócios.

A fórmula é, basicamente, unir ferramentas e torná-las disponíveis para os produtores rurais, unificando oportunidades e tecnologias, acrescenta a agrônoma. E, já no primeiro dia de atividades, é o Fórum da Pecuária Sustentável e Mudanças Climáticas que apresenta o cartão de visitas do evento.

O Fórum reúne as palestras A Pecuária e o Planeta, sobre produção, consumo e responsabilidade na produção; A Pecuária e o Carbono, abordando o Plano ABC+ e os diferentes resultados ambientais que podem ser alcançados com a pecuária, confirme o manejo adotado; e A Pecuária e a Água, sobre uso inteligente de recursos hídricos.

“A ideia é trazer para uma mesma página os conceitos sobre o que o mundo está demandando para a produção animal e como a pecuária se insere nesse contexto, sendo, inclusive, aliada na diminuição da emissão de gases do efeito estufa”, acrescenta Marcela.

No dia 8, terça-feira, o painel O Pampa e o Gado, organizado pela Alianza del Pastizal, irá tratar das ameaças e potencialidades do Pampa. Entre os desafios está o enfrentamento ao aumento das populações de javalis e à incidência do capim-annoni, que reduz a capacidade de produção no campo nativo e impõe a necessidade de implantação de pastagens exóticas.

“Mas também há oportunidades, como crédito, soluções para o produtor potencializar sua atividade com campos nativos de forma sustentável, financeira e ambientalmente”, ressalta Marcela.

Com uma programação que reflete a realidade do mercado e da economia verde, o Universo Pecuária contará, ainda, com o Seminário Gestão Rural, do Senar, e o Duas Safras, da Farsul, abordam produção e intensificação sustentável nos dias 8 e 9 de maio, respectivamente. Ainda no dia 9, a força feminina do setor estará em destaque no Remate Mulheragro, de gado geral.

O Universo Pecuária deverá reunir milhares de pessoas no parque, cujos estandes funcionam das 8h às 18h, enquanto na Via Gastronômica se estende até as 22h. Os detalhes da agenda ainda estão sendo ajustados e podem ser acompanhados no site do evento, www.universopecuaria.com.br.