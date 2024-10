Após 18 anos, SindiTabaco terá novo comando a partir de terça-feira

O Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco) terá novo comando a partir de terça-feira (22). Após 18 anos sob a condução do engenheiro agrônomo Iro Schünke, a entidade passará a ser presidida pelo economista e técnico em contabilidade Valmor Thesing.

Durante seus mandatos, iniciados no então Sindifumo, Schünke instituiu gestões participativas que contaram com o engajamento das associadas por meio da criação de comissões e grupos de trabalho para a discussão dos temas de interesse das empresas. Outra marca de sua gestão foi a profissionalização da entidade. Já em 2008, promoveu a alteração do nome para SindiTabaco, dando nova identidade à corporação, fortalecendo a atuação em assuntos regulatórios, sustentabilidade e visibilidade. O dirigente também liderou a extensão da base territorial do sindicato que passou a interestadual em 2010 (exceto nos estados de SP, RJ e BA).

Entre seus feitos mais destacados está a criação do Instituto Crescer Legal, em 2015, que tem como pilares a educação e o combate ao trabalho infantil, em especial em áreas com plantio de tabaco, na Região Sul do País. Schünke seguirá, a partir de agora, como integrante do conselho consultivo do Instituto.

O novo presidente do SindiTabaco, que durante quatro gestões atuou como vice, pretende dar seguimento ao trabalho realizado pela entidade nos últimos anos. Natural de Santa Cruz do Sul (RS), Valmor Thesing iniciou sua carreira no setor de tabaco na empresa Tabacos Brasileiros, atual Universal Leaf Tabacos Ltda. Com 40 anos de experiência no setor, trabalhou nas áreas de Contabilidade, Suprimentos e Logística, Recursos Humanos e Administrativo.

"Precisamos fortalecer ainda mais o nosso Sistema Integrado de Produção de Tabaco, ampliar o trabalho para regulamentação dos DEFs (Dispositivos Eletrônicos para Fumar) no Brasil e minimizar a tentativa de aumento de impostos sobre cigarros, o que nos leva a outro grande desafio, que é o combate ao mercado ilegal", ressalta.