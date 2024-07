Safra de tabaco 2023/2024 fecha em 508 mil toneladas, aponta Afubra

A produção sul-brasileira de tabaco da safra 2023/2024 finalizou com 508.041 toneladas, divulgou neste sábado a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra). O volume corresponde a uma redução de quase 3% sobre a estimativa inicial, de 522.857 toneladas.

As chuvas acima da média, deixando o solo úmido e causando o surgimento de doenças fúngicas, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, foi um dos motivos para o resultado abaixo do projetado, conforme o presidente da Afubra, Marcilio Laurindo Drescher. No Paraná, onde o aumento da precipitação ocorreu em menor intensidade, a elevação das temperaturas acelerou o ciclo de desenvolvimento do tabaco, afetando o crescimento das plantas.

Na comparação com o período 2022/2023, o Rio Grande do Sul teve uma quebra de 14,4%, fechando a produção em 219.992 toneladas (198.272 de Virgínia, 20.987 de Burley e 733 toneladas de Comum). O Estado participou com 43,3% na produção sul-brasileira.

Foram cultivados em solo gaúcho 125.996 hectares (+7,1%), produzidas por 68.582 famílias produtoras (+5,9%). Com os problemas climáticos, a produtividade média ficou 20,1% menor que na safra passada. Já o preço por quilo teve um acréscimo de 34,7% para o Virgínia (R$ 24,31), 14,7 no Burley (R$ 20,43) e 14,2% para o Comum (R$ 19,51).