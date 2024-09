Após chuvas, plantio de milho avança no Rio Grande do Sul

As condições climáticas, em especial as chuvas em bom volume que caíram no Estado em meados da primeira semana de setembro, favoreceram a ampliação da semeadura de milho, que alcançou 37% da área projetada para a Safra 2024/2025. O dado consta no Informativo Conjuntural mais recente da Emater/RS-Ascar.

Conforme o documento, publicado semanalmente pela instituição, o avanço no plantio se dá, principalmente na metade Norte do Rio Grande do Sul. Na metade Sul, a maioria das áreas prossegue em preparação para o estabelecimento de lavouras.



As projeções da Emater/RS-Ascar para a safra de 2023/2024 é de um cultivo de 748.511 hectares de área, o que representaria uma queda de 7,47% em relação à temporada passada, cuja área foi de 808.916 hectares. A produção do milho, por sua vez, deve aumentar na safra 2024/2025, com cerca de 5,32 milhões de toneladas previstas (+18%), assim como a produtividade, que é projetada em 7.116 kg por hectare, o que significaria uma alta de aproximadamente 26% frente à safra 2023/2024.



O diretor técnico da Emater/RS, Claudinei Baldissera, explica que as perspectivas para a safra de milho estão muito associadas às questões do clima. Ele menciona que, conforme análises do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS), “há uma possibilidade de uma primavera com o evento La Niña no segundo semestre e com chuva um pouco inferior da normalidade, além de projeção de temperaturas abaixo normal, tendo, eventualmente, alguma geada tardia”, resume.



Para o verão, a tendência é também de chuva inferior ao nível tido como dentro da normalidade e projeção de temperaturas próximas da média para o período. “Observa-se que os agricultores têm aproveitado bem a janela de plantio, e as condições atuais do clima, que estão favorecendo a evolução da semeadura”, acrescenta Baldissera.



Em um âmbito macro, segundo análise do especialista da Safras & Mercado Paulo Molinari, a safra 2024/25 do milho está sendo desenhada em um cenário de preços ajustados no mercado internacional.

No Brasil, segundo ele, as expectativas são de uma safra de verão com menor área plantada, devido à competitividade da soja e dificuldades de financiamento. Molinari afirma ainda que as condições climáticas e a exportação serão fundamentais para a definição dos preços do cereal. Conforme o especialista, no primeiro semestre de 2025, "teremos um mercado interno mais nervoso, potencialmente com preços mais altos e com abastecimento ajustado".

Cigarrinha-do-milho segue sendo ponto de atenção no RS



De acordo com o Informativo Conjuntural divulgado na última quinta-feira (12) pela Emater/RS-Ascar, as lavouras de milhos exibem, de modo geral, bom desenvolvimento e estande adequado de plantas. "A reposição do teor de umidade no solo proporcionou a continuidade dessas condições. Referente ao aspecto fitossanitário, as lavouras apresentam condições adequadas, mas persiste a preocupação com cigarrinha-do-milho, principal praga da cultura", aponta o documento técnico.



Ainda segundo o informativo, embora o monitoramento contínuo tenha sido realizado, e em alguns casos intervenções de controle tenham sido necessárias, a população do inseto permanece inferior à observada no mesmo período do ano anterior.



“É importante que o agricultor fique atento e busque os escritórios da Emater para receber as orientações do melhor trato fitossanitário e monitoramento dessa praga, conforme cada município e cada região, bem como de modo assertivo e no tempo adequado”, pontua o diretor técnico da Emater/RS, Claudinei Baldissera.

Semeadura em Santa Rosa chega a 75%

Entre as regionais que se destacam no avanço da semeadura do milho até o momento no Estado, estão Santa Rosa, com cerca de 75% da área projetada para a região já semeada, seguido de Ijuí, com 52%, Frederico Westphalen, com 45% e Soledade, com 40%.



“As demais regiões avançam na semeadura conforme a abertura da janela e dos elementos climáticos. A última região, que tradicionalmente planta mais tarde, é a de Caxias do Sul, que está iniciando agora o plantio, atingindo, até o momento, apenas 2% da área esperada semeada”, detalha Baldissera.