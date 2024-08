Com alta de 34,5%, RS deve colher 37,1 milhões de toneladas de grãos na safra 2023/2024

Com previsão de colher 37,1 milhões de toneladas no ciclo 2023/24, o Rio Grande do Sul deve ter a sua segunda maior safra de grãos da série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O resultado representa alta de 34,5% em relação ao ciclo passado, quando o Estado colheu 27,6 milhões de toneladas. A área destinada ao plantio está estimada em 10,4 milhões de hectares, um crescimento de 1%. As informações são do 11º Levantamento de Safra de Grãos, divulgado na manhã desta terça-feira (13) pela Conab.