Esferas e muros do Parque Assis Brasil são revitalizados para a Expointer

As esferas em verde, vermelho e amarelo (que representam as cores do Rio Grande do Sul) e os muros do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, foram revitalizados para a Expointer 2024, que ocorre de 24 de agosto a 1º de setembro. A iniciativa é uma parceria entre o parque e as Tintas Coral.



No sábado (3), um mutirão com cerca de 70 pessoas organizado pela Coral – com a presença do pintor-embaixador Leandro Piovesan, que faz um trabalho social na grande São Paulo, e de profissionais gaúchos afetados pelas enchentes de abril e maio – revitalizou as escadarias da entrada do parque e a Casa do Gaúcho.

Foram mais de 1.200 litros de tinta impermeabilizante utilizados no trabalho. Só o muro que cerca o parque tem mil metros de frente por dois metros de altura.



“A revitalização simboliza o comprometimento do setor produtivo com o povo gaúcho, mostrando que, em meio a tantos desafios, vamos entregar uma Expointer ainda mais vibrante e bonita”, afirma o diretor de eventos do parque, Carlos Eduardo Santana.



“Mobilizados pelo espírito de reconstrução, devido aos desastres meteorológicos que o Rio Grande do Sul sofreu, escolhemos realizar a revitalização de alguns pontos do parque”, destaca o líder de marketing da Tintas Coral, Christian Garcia.



A história das esferas



As esferas coloridas são uma das marcas da Expointer, a maior feira do agronegócio do Rio Grande do Sul, e estão localizadas na entrada principal do parque.



Os três globos formavam o estande da Alemanha Ocidental a partir de 1972, ano da 1ª exposição internacional de animais em Esteio, que contou com a presença de nações como Holanda, França, Estados Unidos, Inglaterra, Áustria, Suécia, Dinamarca, Bélgica, Uruguai, Argentina, Chile e Alemanha. Elas foram doadas para o governo gaúcho em 1974, ano do sesquicentenário (150 anos) da colonização alemã no Rio Grande do Sul.