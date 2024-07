Animais de argola inscritos na Expointer totalizam 3.458

A 47ª Expointer, que ocorrerá de 24 de agosto a 1º de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, vai contar com 3.458 animais de argola, os que vão a julgamento. Quase o mesmo número da edição do ano passado, com uma redução de 0,63%. São ovinos, bovinos de corte, de leite e mistos; zebuínos, bubalinos, equídeos, caprinos e pequenos animais (coelhos e chinchilas).“Em função dos eventos climáticos de maio, até achamos que a diminuição poderia ser maior. Isso demonstra a confiança dos expositores para a retomada de seus negócios. Será mesmo a feira da reconstrução”, acredita o comissário-geral da Expointer, Pablo Charão.Conforme ele, houve uma queda de 11% na participação de ovinos. “Por causa das enchentes, mas também devido à participação da espécie na Feira Nacional de Ovinos (Fenovinos) em julho”, explica. “Porém teremos uma estreia: a raça Dohne Merino, de dupla aptidão, de lã e carne, com origem na África do Sul”, destaca Charão.Nos bovinos de corte, haverá o retorno da raça Senepol, cuja última participação ocorreu em 2021. A participação dos zebuínos aumentou 3,77% em relação à última Expointer, com destaque para os animais da raça Nelore. “Dentro dessa raça, este ano, temos uma variação, a Nelore Pelagem, com julgamento em separado (os Nelores Pintados)”, conta o comissário-geral.Quanto aos bovinos de leite, o destaque fica por conta da raça Jersey, que aumentou em 89,39% o número de inscritos, em comparação a 2023, em função da exposição nacional que eles farão dentro da Expointer.“Nos equídeos, os Jumentos Pega participam com uma redução de 80%, mas em compensação, temos uma novidade: a inscrição de quatro mulas, cruzamento de éguas com jumentos”, diz Charão. Já nos pequenos animais, nesta edição houve um número maior de coelhos e chinchilas, um acréscimo de 44% em relação a 2023.Para Charão, a Expointer vem mantendo seus números praticamente estáveis em relação à participação de animais. “Esperamos um excelente evento de retomada para mostrar a força do povo gaúcho”.Aves e pássaros não participamNesta edição, os pássaros e as aves não vão participar. Para a decisão, o Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) levou em consideração as ações de contenção do foco de doença de Newcastle (DNC) em estabelecimento comercial no município de Anta Gorda (RS), e a discussão técnica ocorrida no âmbito do Comitê Estadual de Sanidade Avícola (Coesa). “Estão sendo aplicadas as medidas de contenção e mitigação, conforme o Plano de Contingência Geral, e parte específica pelo Serviço Veterinário Oficial”, explica a diretora do Departamento, Rosane Collares.“Para a realização das atividades foi mobilizado o Grupo Especial de Atenção a Suspeitas de Enfermidades Emergenciais (GEASE/RS), grupo de emergência formado para esse tipo de atividade”, explica Rosane. “Para a coordenação dos trabalhos foi estabelecido um Centro de Operações localizado no município. Fo