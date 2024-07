Em julho, valor de referência do leite é projetado em R$ 2,3859

Em reunião do Conseleite realizada na manhã desta terça-feira (30) foi divulgado o valor de R$ 2,3859 como referência projetada para o leite em julho no Rio Grande do Sul, 7,05% a menos do que em junho. A estimativa é elaborada pela UPF, tendo como base dados fornecidos pelas indústrias a partir da movimentação registrada nos primeiros 20 dias do mês. O encontro foi realizado no Sindicato Rural de Erechim (RS), dentro do processo de interiorização do Conseleite. O conselho já esteve reunido em Estrela (RS) e pretende passar ainda por Cruz Alta (RS). “Enquanto representante da Farsul e dos produtores, é nosso papel estreitar laços e contribuir para maior profissionalização nestas relações com demais entes. Creio que estamos cumprindo esta demanda com os encontros no interior” pontua Allan André Tormen, coordenador do Conseleite. A próxima reunião está marcada para acontecer na Casa da Ocergs na Expointer, em Esteio (RS), quando está previsto o lançamento da Calculadora de Qualidade do Leite. “Esta ferramenta vai auxiliar como referência para o pagamento ao produtor do leite adquirido, dando maior transparência na relação entre produtor e indústria”, assinala Tormen. A atividade deve contar ainda com a palestra do pesquisador Glauco Carvalho, da Embrapa Gado de Leite.