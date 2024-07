Com foco de Newcastle, Mapa declara emergência zoossanitária no RS

A confirmação de um foco da doença de Newcastle em um aviário comercial localizado no município de Anta Gorda, no Alto Taquari, levou o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) a publicar, nesta sexta-feira (19), Portaria que declara estado de emergência zoossanitária no Estado do Rio Grande do Sul. A medida vale por um prazo de 90 dias.

A declaração de emergência prevê uma vigilância epidemiológica de forma mais ágil, com a aplicação dos procedimentos de erradicação do foco estabelecidos no Plano de Contingência de Influenza Aviária e doença de Newcastle.

Leia mais: Agricultura inicia plano de ação para contenção de foco da doença de Newcastle

Entre as ações previstas no plano estão o sacrifício ou abate de todas as aves onde o foco foi confirmado, limpeza e desinfecção do local, adoção de medidas de biosseguridade, demarcação de zonas de proteção e vigilância em todas as propriedades existentes no raio de 10km, definição de barreiras sanitárias, entre outras.

À tarde, a Associação Brasileira de Proteína Animal e a Associação Gaúcha de Avicultura concederão coletiva à imprensa para falar sobre o caso e as ações de segurança que estão sendo adotadas pelo setor privado. Na quinta-feira, técnicos do Mapa e da Secretaria da Agricultura se reuniram com representantes das empresas para alinhar estratégias e ações a partir da constatação do ressurgimento da enfermidade em solo gaúcho após 18 anos.

O Mapa reforça que o consumo de carne de frango e ovos, inclusive da própria região afetada, não leva qualquer risco à saúde humana. E que o consumo de produtos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial permanece seguro e sem contraindicações.

PL para emergência fito-zoossanitária

Com objetivo de reforçar as ações de enfrentamento à situações de emergência fitossanitária ou zoossanitária, o Ministério da Agricultura e Pecuária elaborou um Projeto de Lei (PL), já aprovado pela Casa Civil e que se encontra em análise pelo Congresso Nacional. Caso aprovado, entre outros objetivos, a nova lei permitirá o acionamento de todo o sistema governamental - União, Estados e Municípios - para atuarem em operações de defesa agropecuária convocadas pelo Ministério, de forma mais ágil e tempestiva.

Foco confirmado

No dia 17 de julho, foi confirmado pelo Mapa o diagnóstico positivo para doença de Newcastle (DNC) no município de Anta Gorda (RS). A análise foi feita pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) como laboratório de referência internacional para o diagnóstico da doença. A investigação epidemiológica do caso foi conduzida pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul (Seapi).

Sobre a doença de Newcastle

A doença de Newcastle (DNC) é uma enfermidade viral que afeta aves domésticas e silvestres, causando sinais respiratórios, frequentemente seguidos por manifestações nervosas, diarreia e edema da cabeça nestes animais. De notificação obrigatória a OMSA, ela é causada pela infecção por vírus pertencente ao grupo paramixovírus aviário sorotipo 1 (APMV-1), virulento em aves de produção comercial. Os últimos casos confirmados no Brasil ocorreram em 2006 e em aves de subsistência, nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.