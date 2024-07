Agricultura inicia plano de ação para contenção de foco da doença de Newcastle

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) coloca em ação o plano para contenção de um foco confirmado de doença de Newcastle, em uma granja comercial de Anta Gorda. O planejamento foi validado junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) nesta quinta-feira (18)."É importante ressaltar que a notificação veio do próprio produtor. O sistema avícola comercial do Rio Grande do Sul é altamente tecnificado, com uma relação forte e estreita com o Serviço Veterinário Oficial", disse o diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério, Marcelo Mota.Foram traçados dois perímetros de vigilância, com raios de três e dez quilômetros a partir do foco. "A Secretaria já vem promovendo ações de vigilância ativa antes mesmo da confirmação. Vistoriamos as três granjas comerciais que estão atualmente alojando animais, dentro do raio de três quilômetros do foco", destaca o diretor adjunto de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Seapi, Francisco Lopes. O plano de ação prevê visitas a granjas comerciais e também a propriedades com criações de subsistência. No raio de três quilômetros, são 75 propriedades no total. "Considerando o raio de dez quilômetros, somam-se a elas mais 801 propriedades a visitar", contabiliza Francisco. Além das vistorias nas propriedades, a Secretaria deve colocar barreiras de desinfecção e bloqueio e barreiras de desvio no raio de três quilômetros. "Para evitar tanto a entrada quanto a saída de aves, camas de aviário, esterco e outros produtos que possam carrear o vírus", explica o diretor adjunto. As barreiras, que vão funcionar ininterruptamente, terão o apoio de segurança da Brigada Militar.A operação mobilizará um grande contingente de servidores da Seapi. "Em função das barreiras, vamos precisar fazer troca de escalas, teremos quatro equipes por barreira. Calculamos mais de 70 servidores envolvidos na ação", conta Francisco.Se não houver novos casos, a previsão é que a operação de contenção do foco se encerre em duas semanas.