Novelaria de Caçapava do Sul ganha certificado por produção sustentável

Localizada no geossítio Guaritas, no município de Caçapava do Sul, a Novelaria Santa Marta nasceu com o resgate da tradição e o respeito ao meio ambiente como propósitos, valorizando o pequeno produtor rural e a agricultura familiar. Todo o ciclo de produção é manual, natural e sustentável.

A Novelaria recebeu a Certificação de Extrativismo Sustentável da Flora Nativa para Tingimento e o selo de Geoproduto. "Iniciamos nossa caminhada em janeiro de 2021, com a lã da raça Ideal. A atividade começa com o nascimento do cordeiro, sendo que o ciclo de produção é concluído com a fabricação do novelo tingido naturalmente", explica a proprietária Marta Teixeira Silveira.

• LEIA TAMBÉM: Agroindústria familiar ganha espaço recorde na ExpoBento

Além de vender apenas novelos e aquarelas, ela ressalta que não tem funcionários. "Eu sou a proprietária, faço toda a produção. Não tenho empregados, faço tudo: lavagem, cardagem, fiação, tingimento, vendas, redes sociais e envios. Tenho ajuda do meu esposo, que é responsável pela coleta das plantas e pela produção dos ovinos".

Outra característica da Novelaria Santa Marta é o processo de tingimento natural. As tintas são extraídas da natureza, de plantas como São João, aroeira preta, vassoura vermelha, campo nativo, guanxuma, japecanga e rapacanela, o que rendeu o Prêmio Boas Práticas Sustentáveis, da Unesco, em 2023.

Marta ressalta que usa, inclusive, água da fonte, e que o resíduo é transformado em tinta, sem a adição de produtos químicos. Ela destaca que, assim, cria cores que transmitem a identidade do geossítio Guaritas e do Bioma Pampa.