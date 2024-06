Setor arrozeiro ganha prazo para mostrar alternativas a importações

Representantes da Câmara Setorial do Arroz e da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) classificaram como "produtiva" a reunião ocorrida ontem com os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, da Agricultura e da Pecuária, Carlos Fávaro, e o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto. Do encontro, o setor ganhou entre uma semana e 10 dias para construir e apresentar alternativas à importação do cereal, que segue na intenção do governo.

"Abrimos um diálogo importante e vamos procurar aproveitar para colaborar com medidas que atendam à ideia do governo federal sem prejudicar a cadeia. Precisamos conversar com industrias e cooperativas e ver possibilidades", disse o presidente da Federarroz, Alexandre Velho.

Enquanto isso, está em fase de finalização a revisão das normas para elaboração de novo edital para a compra de arroz pela Conab. A companhia está autorizada a comprar até 1 milhão de toneladas do produto, de forma emergencial, sob o argumento da necessidade de minimizar perdas com aa tragédia climática no Rio Grande do Sul, que produz 70% do cereal.

Durante a reunião, o setor arrozeiro firmou posição contrária à medida. "O governo tem um olhar de mercado, no qual busca um equilíbrio de preços. Temos alguns dias para trabalhar no assunto", completou o dirigente.