Conab derruba liminar, e leilão de importação de arroz será realizado

O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), Fernando Quadros da Silva, revogou a liminar que suspendia a realização do leilão de importação de 300 mil toneladas de arroz pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Com isso, o pregão, agendado para as 9h desta quinta-feira (6), está mantido.

O leilão havia sido suspenso na quarta-feira à noite, por decisão do juiz substituto do TRF4 Bruno Risch Fagundes de Oliveira, atendendo pedido na ação popular movida pelo deputado estadual Felipe Camozzato (Novo) e pelos deputados federais Marcel van Hattem (Novo) e Lucas Redecker (PSDB). O magistrado argumentou que não há comprovação da necessidade de compra urgente neste momento, como alega a União, justificando com a possibilidade de as chuvas extremas em maio terem provocado grande quebra na safra do cereal.

Na manhã desta quinta, o presidente da corte chamou para si a competência da análise, em resposta a recurso interposto pela União. E justificou riscos de "grave lesão aos bens juridicamente protegidos pela legislação de regência que decorrem da tutela concedida" em face da manifestação anterior.

Quadros argumentou que os motivos que levaram à realização do leilão são "juridicamente adequados à situação excepcional" vivenciada pelo Estado, responsável pela produção de cerca de 71% do arroz plantado no Brasil.

"Não há, neste momento, como se ter uma estimativa concreta dos estragos a serem reparados, no entanto, por óbvio tais prejuízos afetam todos os setores, com evidente repercussão negativa na área agrícola do Estado, sobretudo considerando a perda de lavouras e de outras atividades afetas ao setor, bem como as dificuldades de transporte do produto", disse o magistrado.