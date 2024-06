Gadolando reelege Marcos Tang como presidente para biênio 2024/2026

Em reunião realizada na manhã desta sexta-feira (31), a Associação de Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), elegeu para mais um mandato Marcos Tang como presidente. A assembleia ocorreu no modelo híbrido, online e presencial, na sede da entidade.A escolha se deu por aclamação da chapa única que também trouxe alternâncias em outros postos e renovação de 50% no Conselho Deliberativo e Fiscal. "Fiquei bastante animado em receber estas pessoas que agregam ao nosso conselho, pois é sempre bom termos novos nomes, novas pessoas dentro de uma direção e conselho de uma associação", celebra o presidente.Tang se mantém à frente da Gadolando em mais um ano de grandes desafios para a cadeia do leite. “Nós estamos em um ano de tragédia, muitos produtores afetados. Não conseguimos fazer a nossa Fenasul Expoleite e isto para a Gadolando tem impacto importante”, detalha Tang. Segundo ele, ainda será preciso aguardar as decisões quanto à Expointer e que apesar da Gadolando não se resumir a eventos, são estes momentos em que o produtor se encontra com quem faz o mesmo que ele, e mostra para a população em geral seu trabalho de seleção genética e qualidade.Quanto ao momento atual, o presidente da entidade ressalta que os recursos federais precisam chegar na ponta, da porteira para dentro. “Para isso nós precisamos do verdadeiro fomento, essas entidades públicas e também privadas, e estou falando de sindicato, prefeituras, Emater, Farsul, Senar, a Gadolando, entrar na propriedade e ver realmente os atingidos”, pede Marcos Tang. Segundo ele, quem tem que sair da crise é o produtor de novo, “com as forças dele, com o ânimo dele, com o trabalho dele”. “E ele tem feito isso com três anos de estiagem, com a concorrência desleal com a importação e vai fazer nesta tragédia de novo, apesar de que alguns não vão conseguir”, desabafa. O dirigente.