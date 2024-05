Avanço dos cultivos sobre mata nativa acelera desequilíbrio ambiental

As cheias que devastaram cidades inteiras e afetaram mais de 90% dos municípios gaúchos mostraram seu potencial destrutivo e são alertas para eventos futuros. E as ações de enfrentamento precisam ser implantadas como soluções integradas.

Afinal, as águas que inundaram os vales do Taquari-Antas, do Rio Pardo, do Caí, do Gravataí e do Sinos, até fazerem o Guaíba transbordar, também começaram a cair ainda mais acima. E, com poucos obstáculos, desceram pelos cursos d’água do Estado com força e velocidade. Especialistas afirmam que medidas para reduzir os impactos passam por um olhar sobre infraestrutura e também sobre o ambiente. Barragens robustas, projetadas para situações ainda mais extremas do que as enfrentadas agora e recomposição da vegetação nativa, drasticamente reduzida no Rio Grande do Sul, poderiam caminhar lado a lado nesse processo.

Conforme o biólogo Eduardo Vélez, o desequilíbrio entre agricultura e áreas de vegetação nativa é um dos principais fatores associados à catástrofe climática que arrasou parte do Rio Grande do Sul. E, para robustecer o enfrentamento a novos eventos extremos, é preciso retroceder, especialmente no cultivo de soja, afirma o pesquisador do MapBiomas para a região do Pampa. A iniciativa é do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima, produzida por uma rede colaborativa formada por ONGs, universidades e empresas de tecnologia organizadas por biomas e temas transversais. Suas ações abrangem todo o território brasileiro, além da Argentina e o Uruguai.

Estudo do MapBiomas mostra que o Rio Grande do Sul perdeu cerca de 3,5 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2022. A área corresponde a 22% da cobertura vegetal formada por campos e florestas, entre outras. E, nesse período, mais de 1 milhão de hectares de matas foram transformados em lavouras de soja no Pampa, aponta Vélez.

O Estado também perdeu 3,3 milhões (ou 32%) de hectares em formações campestres - adaptadas ao clima subtropical do Rio Grande do Sul e formada, preferencialmente, por gramíneas e pequenos arbustos. Essas formações - historicamente utilizadas para pecuária extensiva, atividade menos agressiva ao solo e que preserva características originais biológicas e funções ambientais - deram lugar às lavouras de soja, cultura que cresceu 366%. Eram 1,3 milhão de hectares da olerícola há 38 anos. Já em 2022, foram 6,3 milhões, avançando também sobre pastagens.

Segundo ele, o cultivo da oleaginosa sobre áreas originalmente ocupadas por campos nativos e formações campestres impacta as condições do solo. A vegetação nativa reduz a velocidade da chegada da água ao leito dos rios, facilita a infiltração no solo e diminui o assoreamento. A absorção de água e a capacidade de retenção do solo pelas plantas de soja é menor que a da vegetação nativa, por conta das diferenças entre os sistemas radiculares.

“A remoção dessa vegetação não é a culpada pelo que está acontecendo, mas é parte do problema. Então, olhando para o futuro, precisamos retroceder. E reequilibrar essa relação entre produção agrícola e a proporção de mata nativa”, afirma.

O pesquisador revela que a perda dessa vegetação ocorreu em todo o Rio Grande do Sul. Mas de forma mais acentuada na região hidrográfica do Guaíba, onde 1,3 milhão de hectares foram removidos.

Nascedouro da enxurrada, a região do Alto Jacuí, por onde desceu toda a chuva acumulada, extravasando cursos d’água adjacentes e inundando diversos municípios na bacia hidrográfica do Guaíba - de 2,9 mil quilômetros quadrados -, é um modelo que reforça a argumentação do biólogo. Ali, apenas 19% da superfície é composta por mata nativa.

Mapa de cobertura e uso da terra produzido pelo MapBiomas em 2022 mostra a má distribuição da vegetação por toda a bacia do Guaíba. E reflete o avanço da olericultura a ponto de reduzir demasiadamente as matas.

Os modelos climáticos – que há décadas vêm apontando a transformação e o aquecimento global - indicam que o volume de chuva sobre o Rio Grande do Sul será grande nos próximos 50 anos. O responsável é o aumento da emissão de gases formadores do efeito estufa, que afeta a circulação atmosférica, armazenando a umidade e impedindo o avanço das frentes frias.

“Temos de pensar como preparar a terra para que as chuvas que virão não liquidarem com tudo, inclusive o solo. É preciso reter água nas cabeceiras dos rios”, adverte.

Ele sugere a recomposição da vegetação nativa para pelo menos 30% da área em toda a bacia do Guaíba, a partir da região de Cruz Alta e Passo Fundo. “Para termos equilíbrio com a agricultura e distribuição homogênea.

A silvicultura também gera impacto, ainda que menor, sobre o ambiente. A atividade é menos danosa, já que não deixa o solo tão exposto. Mas implica remoção de vegetação nativa.

De acordo com o MapBiomas, a área destinada à atividade no Estado cresceu 1.399%, passando de 79 mil hectares para 1,19 milhão de hectares. No ano passado, a alteração do Zoneamento Agrícola de Risco Climático no Rio Grande do Sul passou a permitir o adensamento da produção de florestas para extração de madeira na mesma bacia, conclui Vélez.