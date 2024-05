Nível do Guaíba deve ficar abaixo dos 4 metros ainda nesta semana, indica IPH

Divulgada pelo Instituto de Pesquisa Hidráulicas (IPH) da Ufrgs nesta segunda-feira (20), uma nova previsão aponta que a água do Lago Guaíba deve descer até os 4 metros de altura na próxima quarta-feira (22). No entanto, o IPH reforça que a diminuição do volume do lago continuará lenta, provavelmente permanecendo na faixa entre os 3 e 4 metros até, pelo menos, a primeira semana de junho.

Desde o dia 15, o nível do Guaíba vem recuando aos poucos, sendo segurado por ventos vindos do Sul ao mesmo tempo que recebe mais água de chuvas esporádicas. Ambos os fenômenos devem ocorrer novamente nesta semana: a partir de amanhã, diversas regiões do Estado receberão chuvas fortes, enquanto que, na sexta-feira (24), um forte vento Sul pode represar o escoamento da água para a Lagoa dos Patos — possivelmente ocasionando uma nova subida do lago aos 4 metros.

O cenário do final da semana se deve, principalmente, à chegada de uma massa de ar polar que, além do vento forte, também trará frio intenso e prolongado ao Rio Grande do Sul, com quedas severas de temperatura em todo o estado.