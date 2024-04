Marca gaúcha de azeites abre mercado nos Estados Unidos

A marca gaúcha de azeites de oliva Prosperato está desbravando o mercado internacional. Após uma primeira experiência com exportação de seus produtos para o estado americano da Flórida, em 2020, a empresa recebeu novos pedidos neste ano, também para os Estados Unidos, e vislumbra a oportunidade de consolidar ainda mais o trabalho nos olivais de Caçapava do Sul, São Sepé, Sentinela do Sul e Barra do Ribeiro.

A Prosperato é a única do Brasil a exportar produtos do setor e já fez quatro embarques para o continente norte-americano. A mais recente encomenda foi feita pela Olive Oil of the World, conduzida pelos sócios Ersilia Moreno e Chef Rasheed, em West Palm Beach, que comercializa azeites de pequenos produtores de todo o mundo no e-commerce, nas lojas parceiras e em feiras regionais. No site da empresa americana, a garrafa de 500 ml do azeite da Prosperato é ofertado a US$ 35,95, cerca de R$ 187,00.

Há cinco anos, eles descobriram a Prosperato por suas premiações nos principais concursos internacionais do setor - somente em 2023, foram mais de 50 prêmios conquistados pela empresa. Após a primeira remessa, em 2020, as restrições globais impostas pela pandemia de Covid-19 dificultaram a participação da empresa americana nos tradicionais espaços de venda ao consumidor.

Leia mais: Um recorde para a versatilidade do azeite no Rio Grande do Sul

Mas a experiência positiva fez os sócios voltarem a procurar os olivais gaúchos. Afinal, a Prosperato chegou a receber contato de consumidores americanos perguntando onde poderiam encontrar mais do produto, que havia esgotado no site da Olive Oil of the World. Nesta nova remessa, embarcaram 360 garrafas de 500 ml do Premium Blend e do Exclusivo Koroneiki, além de 120 das demais variedades, envasadas em diferentes volumes. A Prosperato comercializa 12 tipos de azeite, inclusive condimentados.

“Exportar nunca foi nossa prioridade. Mas entendemos como positiva essa procura, que foi espontânea por parte dos clientes. É sinal de reconhecimento à qualidade do que produzimos. Os resultados nos concursos embasam e chancelam a procura por produtos. Recentemente, fizemos outros dois embarques, ambos de 1,5 mil litros a granel, para a Grove and Vine, cliente criterioso e exigente em Nova York, que vende para assinantes exclusivos”, diz o CEO e mestre de lagar Rafael Marchetti.

Segundo ele, o interesse recorrente ressalta não apenas a qualidade dos azeites da empresa, mas também a criação de uma demanda orgânica no mercado dos Estados Unidos, país que possui maiores exigências de qualidade dos azeites importados.

“A Prosperato continua sendo a primeira e única produtora brasileira de azeites a fazer exportações e ser selecionada para esse clube de assinaturas. Antes de fecharem a compra, tivemos que enviar amostras numeradas correspondentes aos tanques onde o azeite estava armazenado. Após a aprovação do tanque selecionado, a empresa nos enviou um contrato rigoroso para confirmar que o azeite que seria comprado era exatamente o mesmo correspondente à amostra enviada”, explica Marchetti.

Ao chegar nos Estados Unidos, o azeite recebeu uma nova embalagem, com uma identidade visual especial, criada para os assinantes da Grove and Vine. “Eles contam a história de cada produtor e enviam fotos para seus clientes, mostrando todos os detalhes de cada produção. Nosso azeite teve uma ótima aceitação pelos assinantes, e o fato de ser um rótulo brasileiro tornou toda a experiência muito diferenciada”, relembra o diretor da Prosperato.

Para manter a qualidade dos produtos, todos os envios foram realizados via transporte aéreo, garantindo a preservação máxima das características dos azeites. “Essa escolha reforça o nosso compromisso com a excelência e a satisfação do cliente”, pontua o empresário.