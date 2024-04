Asgav lança nova etapa de campanha de valorização de marcas gaúchas

A Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) lançou nesta segunda-feira (22) a terceira etapa da Campanha de Valorização das Marcas que produzem no Estado. Com o slogan “Carne de Frango do RS, a gente reconhece pelo sabor”, a iniciativa tem por objetivo reforçar o trabalho de divulgação em veículos de imprensa e redes sociais, como já ocorreu nos dois ciclos anteriores. A campanha segue até 30 de julho.

A campanha visa incentivar o consumo de carne de frango produzida no Rio Grande do Sul. O movimento procura destacar a procedência e a qualidade dos produtos disponibilizados no mercado gaúcho.

O presidente executivo da Asgav, José Eduardo dos Santos, diz que a ideia desta nova etapa é de uma campanha criativa e dinâmica para conscientizar a população sobre os benefícios de levar para as suas mesas um produto gaúcho. “Este é um movimento contínuo e proativo da Asgav em busca de alternativas para melhorar as condições de competitividade para o setor, pois valorizar a produção local é valorizar milhares de pessoas, famílias, produtores e trabalhadores do nosso Estado”, esclarece.

O Rio Grande do Sul é o 3º maior produtor e 3º maior exportador de carne de frango do Brasil. Tem 7,3 mil produtores e 21 frigoríficos. A média de produção de carne de frango do Estado é de 1,8 milhão de toneladas. O setor opera com 35 mil empregos diretos e 550 mil empregos indiretos.