Agroindústrias familiares terão mais espaço na Expointer 2024

O Pavilhão da Agricultura Familiar terá 418 estandes na Expointer 2024. A ampliação – no ano passado foram 338 estruturas para acolher 374 empreendimentos – foi anunciada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).



Segundo o secretário Ronaldo Santini, a ampliação confirma o propósito de ampliar os espaços de vendas para as agroindústrias. “Na medida que estimulamos os produtores a se organizarem em agroindústrias familiares, também trabalhamos no sentido de promover que cada vez mais eles ocupem novos espaços de comercialização”, frisou.

Com isso, a SDR quer aumentar ainda mais a capacidade do Pavilhão, que já é destaque pela diversidade de produtos.

Para participar, as agroindústrias devem estar incluídas no Programa Estadual da Agroindústria Familiar (Peaf), com regularização ambiental, sanitária e tributária. No processo de inscrição, o empreendedor deverá apresentar também o extrato do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) e um licenciamento sanitário válido e atualizado.

Os interessados em participar da 26ª edição do espaço na mostra deverão preencher cadastro junto à Emater, Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado (Fetag-RS), Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do RS (Fetraf-RS) e Via Campesina, que integram a comissão organizadora do espaço. O período de inscrição será aberto nesta segunda-feira (22) e vai até 13 de maio.



Os Pavilhões da Agricultura Familiar despertam grande atenção do público nos eventos do agronegócio e, por isso, despertam interesse por parte das agroindústrias. Em 2023, durante a Expointer, o espaço teve um aumento de 7% no faturamento sobre a mostra anterior, registrando faturamento de R$ 8,1 milhões.