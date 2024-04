Entidades promovem carnes de aves e suínos na Expochurrasco

Uma ação especial pretende dar luzes de protagonismo às carnes de frango e suína no Festival Internacional do Churrasco 2024 (ExpoChurrasco). A iniciativa é da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav-RS) e do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Rio Grande do Sul (SIPS). O evento ocorre neste sábado (20), no Parque Harmonia, em Porto Alegre.

As entidades pretendem estimular o aumento da participação desses produtos no cardápio dos churrascos. Na ação, a ideia é fazer um convite à degustação de cortes diferenciados para a grelha.

O espaço das entidades na ExpoChurrasco contará com a presença do chef gaúcho Marcelo Bortolon, que preparará receitas especiais, como costela suína ao molho barbecue de goiabada e cachaça, e sobrecoxa de frango ao molho de laranja, mel e alecrim. Durante o evento, serão assados mais de 200 quilos em cortes de aves, como sobrecoxa desossada, tulipa e coxinha da asa, e de suínos, como costela, panceta, linguiça, sobrepaleta e picanha.

A ExpoChurrasco 2024 prevê, ainda, assados bovinos, ovinos, bubalinos, de peixes e carnes exóticas. Ao todo, a expectativa é de um consumo de cerca de 8 mil quilos de carne, além de opções veganas.

Unindo gastronomia, entretenimento, tecnologia e sustentabilidade, a ExpoChurrasco recebeu milhares de visitantes na primeira edição, realizada no ano passado, quando Porto Alegre foi reconhecida como Capital Mundial do Churrasco. O encontro foi concebido com a missão de unir todo o ecossistema que envolve o churrasco, da fazenda até a mesa, impulsionando e expandindo o consumo de diferentes fontes de proteína animal.

Outro propósito é a divulgação das culturas e tradições de diferentes povos que têm no churrasco um hábito. Por isso, assadores de oito Estados brasileiros e 12 países, incluindo o Brasil, já estão confirmados no evento de 2024.

A programação começa às 10h, com o Torneio Brasileiro de Assadores. Ao meio-dia, as 40 estações gastronômicas serão abertas para o open food de degustação do público, até as 18h. Os visitantes também poderão desfrutar de shows musicais, espaços kids e para a longevidade, chimarródromo e outras atrações.