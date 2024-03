Expoagro Afubra começa com defesa da fumicultura e promessas de apoio

Com promessas de apoio ao setor fumageiro e à agricultura familiar começou nesta terça-feira (19), em Rio Pardo, a Expoagro Afubra 2024. A mostra ocorre até sexta-feira, com entrada franca e expectativa de impulsionar o uso de ferramentas de inovação nas pequenas propriedades rurais.

Membros dos governos estadual e federal, prefeitos e vereadores da região, deputados estaduais e federais, entidades ligadas ao setor agrícola e produtores lotaram o auditório central do Parque da Expoagro Afubra, na localidade de Rincão del Rey para prestigiar a feira. Nas falas das autoridades, a tônica foi a exaltação à fumicultura e a defesa da produção de tabaco, desenvolvida por cerca de 70 mil famílias no Rio Grande do Sul.

O presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), Marcílio Laulindo Drescher, destacou que a fumicultura é uma atividade “perseguida e não entendida” por parte da sociedade e ressaltou que a diversificação de culturas é uma realidade nas propriedades dos pequenos agricultores. O dirigente pediu políticas públicas de apoio para dar mais segurança aos produtores.

“O agro, por si, anda com as próprias pernas. Mas o alto risco e as incertezas dependem de políticas públicas de apoio dos pequenos agricultores, principalmente se não forem organizados, que são mais vulneráveis ainda”.

Drescher reforçou, ainda, a necessidade de transformar o programa de irrigação do Estado em realidade e que inclua também os agricultores familiares e produtores de tabaco.

As ações para ampliar as estruturas de retenção de água e de irrigação pelo Estado também foram tema da abordagem do vice-governador, Gabriel Souza (MDB). Ele destacou a mudança na legislação estadual, permitindo a captação e armazenamento de água em áreas de preservação permanente (APPs) e lembrou que o governo do Estado abriu consulta pública para a rediscussão de leisgislações infralegais para facilitar a irrigação nas pequenas, médias e grandes propriedades.

“O governador Eduardo Leite, já no ano passado, oficiou o presidente Lula que é a nossa vontade que o governo federal edite um decreto para que também seja possível regulamentar o código florestal do nosso país, para que, além do armazenamento de água para a produção de energia e para consumo humano, seja permitido o armazenamento para a produção de alimentos dentro das APPs, sem prejuízo a eventuais compensações ambientais que sejam eventualmente exigidas”.

Presente ao evento, o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, quis mostrar que o governo federal valoriza os agricultores familiares e produtores rurais. E que a União quer um esforço para ampliar a produção de alimentos.

“Estamos agora mobilizando o governo federal para que este próximo Plano Safra seja ainda mais potente que o do ano passado. Que não falte crédito, que possamos ofertar com juros menores, que possamos fazer com que a agricultura do agronegócio, a agricultura empresarial continue impulsionando a economia do nosso País, fazendo exportação. Mas teremos um olhar muito atencioso à produção de alimentos”.

Na ocasião, Pretto e o deputado federal Heitor Schuch (PSB) anunciaram o aporte de R$ 1 milhão, por meio de emenda individual do parlamentar, para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) operacionalizado pela Conab. “Esse é um momento muito importante. Que outros parlamentares também sigam esse belo exemplo para potencializar a compra de alimentos diretamente da agricultura familiar e ajudar a combater a fome”, afirmou Pretto.

“Estou torcendo para que esse projeto dê 100% certo e a gente possa multiplicá-lo no País inteiro”, emendou o deputado.



O PAA é uma das principais políticas brasileiras de incentivo à produção de alimentos e de combate à insegurança alimentar e nutricional. A modalidade Compra com Doação Simultânea (CDS)permite aos agricultores familiares venderem sua produção por um preço justo ao governo federal. Esses alimentos são doados a entidades da rede socioassistencial, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.

A emenda parlamentar de Schuch vai beneficiar organizações da agricultura familiar de Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Passo do Sobrado, Restinga Seca, Santa Cruz do Sul, Sertão Santana, Tupanciretã, Vanini, Venâncio Aires e Vera Cruz.



Representando a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Edivilson Brum (MDB) apontou a importância da região para a produção de tabaco no Brasil. O Rio Grande do Sul é responsável por mais de 50% da safra nacional, tendo colhido no ano passado 290 mil toneladas em 148 mil hectares.

“Além disso, é essencial ressaltar o impacto econômico que o setor do tabaco tem no nosso estado. Estamos falando de milhares de empregos gerados, não apenas nas áreas rurais, mas também em setores relacionados com processamento, transporte e comercialização”. O parlamentar também destacou a mostra como espaço para difusão de técnicas e equipamentos modernos e práticas sustentáveis.

Neste ano, a programação da Expoagro Afubra dedica grande atenção à inovação tecnológica. Destaque para a agenda desta quarta-feira, com o Seminário de Energias Renováveis, a partir das 8h30min, com o tema Instalação de Usinas Fotovoltaicas no Agronegócio. A atividade ocorrerá na Arena Energia Verde.

Às 13h, o tema será Usinas de Investimento, uma Forma de Rentabilizar a Propriedade Rural, no mesmo local. Às 14h, no Auditório Central, ocorre o 4º Seminário de Conservação do Solo e Preservação das Águas na Agricultura Familiar.