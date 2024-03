Com foco em inovação, Expoagro Afubra acontece nesta terça

A partir de terça-feira (19) até sexta-feira (22) acontece a 22ª Expoagro Afubra. Serão mais de 500 expositores este ano, entre empresas, instituições e entidades. O evento é organizado pela Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) e sediado no Parque de Exposições da entidade, localizado no município de Rio Pardo. As informações são da comunicação da Afubra.



O presidente da Afubra, Marcilio Laurindo Descer, afirma que, na tentativa de contribuir com a superação das adversidades climáticas do agro, a Expoagro tem, ano a ano, buscado mostrar tecnologias de irrigação, o uso adequado do solo, entre outros fatores que contribuem com o assunto por meio dos expositores e de instituições parceiras, como a Emater e a Embrapa.



"Até variedades de sementes de plantas mais resistentes aos climas adversos são disponibilizadas na feira. E, também, dentro do objetivo de diversificação, a Expoagra Afubra apresenta sugestões e soluções para que o produtor não seja muito impactado se uma cultura for afetada, pois terá outras produções diferentes e em épocas diferentes, para que tenha outras fontes de renda", afirma.



O coordenador geral do evento, por sua vez, destaca, na programação deste ano, o Espaço da Inovação do Agro, que vem se consolidando a cada edição. “Os jovens, filhos de agricultores, vêm participando ativamente, em diversos programas institucionais, apresentando atividades desenvolvidas nas propriedades, nas escolas. Atividades essas de educação ambiental, inovação, empreendedorismo, pesquisa e de produção sustentável. Importante também a presença do Inova-RS e do Converge, através de divérsos painéis e pitchs de startups", diz.

Dornelles aponta ainda, entre os atrativos, que será promovido o 1° Workshop de Energias Renováveis, bem como o II Fórum Florestal Regional do Vale do Rio Pardo e o Seminário de Turismo Rural. Também ressalta os demais setores da feira, como o setor de animais, de máquinas, lavouras demonstrativas, hortaliças, entre outros.



Em 2024, a novidade ficará por conta da Arena de Robótica, com a participação de escolas. Integram, ainda, a programação, apresentações de startups para o agro, ações de empreendedorismo, fóruns voltados à educação rural, entre outras atrações.



O tradicional Pavilhão da Agricultura Familiar, com 3.480 metros quadrados, contará com 216 agroindústrias. Lá, o visitante encontrará produtos de origem animal (embutidos, queijos, lácteos e mel, entre outros), produtos de origem vegetal (pães, cucas, bolachas, geleias, chimiers, frutas cristalizadas e conservas), bebidas (licores, sucos, vinhos, espumantes e cachaças, além de artesanato rural, plantas e flores.

SERVIÇO