Expoagro Afubra movimenta R$ 347 milhões em Rio Pardo

Claudio Medaglia

Com um faturamento de R$ 347,3 milhões, terminou nesta sexta-feira (24) a 21ª Expoagro Afubra, em Rio Pardo. O volume é 57,2% maior que os R$ 220 milhões registrados no ano passado. O sucesso do evento também pode ser medido pelos resultados no Pavilhão da Agroindústria Familiar, que movimentou R$ 1,764 milhão, 17% acima da edição anterior. Nos quatro dias da feira, considerada a maior do Brasil voltada à agricultura familiar, o parque de exposições onde ocorreu o evento recebeu um público de 186 mil visitantes.