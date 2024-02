Condições climáticas prejudicam cultura de oliva no RS

De Gramado

Se a estiagem seguida do excesso de chuva sobre as áreas cultivadas reduziu a possibilidade de uma safra cheia para as azeitonas gaúchas, os efeitos do El Niño não prejudicaram a qualidade da fruta. A 12ª Abertura da Colheita da Oliva no Estado, realizada em Gramado nesta sexta-feira (16), foi marcada pela troca de percepções sobre esta cultura que ainda desabrocha no Rio Grande do Sul.

A quebra desigual nos 6,5 mil hectares plantados impede que ainda se faça uma previsão assertiva, mas o chefe da Divisão Agropecuária e coordenador do Pró-Oliva da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado (Seapi), Paulo Lipp João, calcula uma produção de, pelo menos, 130 mil litros de azeite para este ano - ante os 580 mil litros recordes em 2023.

"Temos potencial de mercado, porque somos o segundo país que mais importa azeite no mundo. Ou seja, o brasileiro gosta do produto. Só precisamos trabalhar muito ainda para adaptar variedades, tratamentos das plantas e adaptá-las ao nosso clima subtropical úmido aqui do Sul", destaca o gestor.

De acordo com o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Renato Fernandes, há relatos de produtores que perderam apenas 10% e outros cujas baixas chegaram a 90%. "Isso implica em buscarmos apoio dos órgãos públicos para prorrogar um pouco os financiamentos aos pequenos produtores. Já temos aqui as entidades que nos apoiam, como o BRDE, o Badesul e o Banrisul, e já há sinalização de existir essa possibilidade. Porque temos aí uma real dificuldade financeira", avalia o dirigente.

Outro aspecto destacado trata do desenvolvimento do olivoturismo, que, segundo Fernandes, receberá

investimentos superiores a R$ 50 milhões em 2024. "O nosso visitante poderá ter aqui o que anteriormente só teria viajando, pegando um avião", comemora.

Hoje, segundo dados da Seapi, existem 340 produtores em 112 municípios do Estado. As maiores áreas estão na Metade Sul, com destaque para Encruzilhada do Sul, Canguçu, Pinheiro Machado, Bagé, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Santana do Livramento, São Sepé, São Gabriel, Sentinela do Sul, entre outros. O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de oliveiras e azeites e apresenta as melhores condições de clima e solo do país para o cultivo da espécie. A produção de azeite em 2023 bateu recorde, com 580 mil litros.

Neste ano, a colheita simbólica em um olival montado junto ao Deck Sunset, palco da cerimônia de abertura, não pode ser realizado em função da forte chuva que caía na manhã do evento.

A agenda - promovida pelo Ibraoliva e Seapi, em parceria com o Parque e a prefeitura de Gramado -, contou com a presença de autoridades. Participaram da cerimônia de abertura o governador Eduardo Leite; o secretário estadual da Agricultura, Giovani Feltes; o secretário esradual de turismo, Luiz Fernando Rodrigues; o sócio-proprietário do Olivas de Gramado, André Bertolucci, entre outros.