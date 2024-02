Abertura da Colheita da Oliva ocorre nesta sexta-feira em Gramado

O Parque das Olivas de Gramado será palco, na manhã desta sexta-feira (16), da 12ª Abertura da Colheita da Oliva no Rio Grande do Sul. O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) e Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul (Seapi), em parceria com o Parque e a prefeitura de Gramado.

A atividade vive momento de franca expansão no Estado e produziu, no ano passado, 580 mil litros de azeite, em cerca de 6,3 mil hectares. Nesta safra, porém, a estiagem seguida do excesso de chuva sobre as áreas cultivadas prejudicou o desenvolvimento das frutas, o que deve afetar bastante o rendimento.

Apesar disso, a festa na propriedade deverá destacar a qualidade da produção local, que não sofreu com os efeitos do El Niño, e o incentivo à produção sustentável. Atualmente, são 7 mil hectares plantados com oliveiras, mas o Estado tem cerca de 1 milhão de hectares com condições de receber investimentos na cultura. Ao todo, 102 marcas gaúchas de azeite extravirgem estão no mercado, fruto do trabalho de 360 produtores, em 112 municípios.

A programação da 12ª Abertura Oficial da Colheita da Oliva se inicia às 9h30min, com recepção aos convidados e abertura da exposição e venda de azeites e outros produtos relacionados. Às 10h ocorre um painel sobre olivoturismo, que vem atraindo milhares de pessoas às propriedades ao longo do ano.

A cerimônia de abertura da colheita será realizada às 11h, no Palco Sunset, montado especialmente para o evento. A colheita simbólica ocorrerá às 12h, em um olival localizado junto ao Deck Sunset. Na sequência, os convidados poderão visitar o mini lagar e participar de um coquetel, com degustação sensorial harmonizada. A programação segue à tarde, com palestras sobre sustentabilidade e outros temas, além de diversas atrações.