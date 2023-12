JBS lança projeto de empreendedorismo para lideranças femininas no agronegócio

A JBS lançou no Rio Grande do Sul a primeira edição do Programa Mulheres SuperAgro, um curso de empreendedorismo para o agronegócio realizado em parceria com o Sebrae e com a Ourofino Saúde Animal. A iniciativa pioneira tem como principais objetivos oferecer ferramentas de gestão, incentivar o autoconhecimento e empoderar as produtoras integradas de aves e suínos que fazem parte da cadeia de abastecimento da Seara.



A primeira edição do projeto está promovendo a capacitação de 30 produtoras integradas da Seara que atuam em negócios agrícolas familiares nas cidades gaúchas de Trindade do Sul, Passo Fundo, Montenegro e Seberi. O programa terá duração de nove meses, até maio de 2024, e é organizado em quatro eixos temáticos: autoconhecimento, sustentabilidade, empreendedorismo e capacitação técnica. Para cada pilar, foram elaborados módulos com conteúdos específicos, totalizando 10 aulas, presenciais e à distância. As aulas in loco estão sendo realizadas em Passo Fundo (RS).



A primeira aula do programa, realizada em setembro, foi focada em conteúdos voltados para o autoconhecimento das mulheres produtoras, nos quais elas receberam informações de como identificar o perfil de cada uma e extrair a sua melhor versão em benefício dos seus empreendimentos. Já no segundo encontro, os temas abordados incluíam ferramentas de ESG, com foco na gestão nos âmbitos social, ambiental e econômico dos negócios.



O terceiro encontro, aconteceu no dia 30 de novembro, e contou com a presença de Joanita Maestri Karoleski, presidente do Conselho de Administração do Fundo JBS pela Amazônia e ex-presidente da Seara, que comandou um painel sobre liderança feminina e ferramentas de gestão. Outra convidada especial foi a produtora Luciana Dalmagro, diretora de Avicultura da Fazenda Alta Conquista e vencedora do Prêmio Mulheres do Agro em 2022.



Liderança feminina



O aumento da presença feminina em posições de liderança no agronegócio é evidenciado por números recentes. De acordo com os últimos censos no setor realizados pelo IBGE em 2006 e 2017, a liderança feminina aumentou 13% em um período de 11 anos. Indo ao encontro deste dado, a Seara aplica uma pesquisa anual para levantar o índice anual de sustentabilidade entre os produtores integrados da empresa. No último ano, o levantamento apontou que 41% das propriedades já são gerenciadas ou lideradas por mulheres.



O Programa Mulheres SuperAgro é gratuito para os participantes e faz parte de um conjunto de ações do SuperAgro, projeto de relacionamento com os integrados desenvolvido pela Seara. Para 2024, a expectativa da área de Sustentabilidade da Seara é levar a iniciativa para outras regiões do País onde o negócio tem operações.