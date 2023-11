Setor leiteiro define plano para ampliar competitividade e mercados

Identificar potenciais mercados externos e modelos de produção mais eficientes nas propriedades e também nas indústrias são alguns dos objetivos para reposicionar a cadeia leiteira dos três Estados do Sul do Brasil. O projeto foi apresentado e aprovado em reunião da Aliança Láctea Sul Brasileira (ALSB), realizada quarta-feira (22), na Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul).

Elaborado de forma colaborativa por lideranças do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o Plano de Desenvolvimento da Competitividade Global do Leite Sul-Brasileiro (PDCGL) traz um diagnóstico das fragilidades e indica linhas e ações efetivas a serem adotadas em diferentes esferas nos próximos anos. "O leite é hoje a cadeia produtiva que tem os maiores ganhos marginais a incorporar. É um setor que tem ineficiências e no qual ações que forem feitas darão grandes resultados. Tem também potencial de movimentar a economia, gerando empregos e consumo de equipamentos e insumos", frisou no encontro o catarinense Airton Spies, que, nesta quarta-feira, entregou a presidência da ALSB ao gaúcho Rodrigo Rizzo, da Farsul.

Conforme o ex-coordenador do grupo, a produção de leite no Brasil não cresce desde 2014 e isso se deve à renda da população nacional. Segundo ele, o leite brasileiro está desacoplado do mercado internacional com relação a custos, o que o torna pouco atrativo tanto na forma de commodity quanto em itens industrializados. "Conquistar competitividade global é aumentar produção e enfrentar as importações por meio de competitividade. Falamos que tem mais leite importado no Brasil, mas isso ocorre porque os lácteos brasileiros estão mais caros do que a média mundial".

Desde 2015, o número de famílias produtoras de leite no Rio Grande do Sul, por exemplo, caiu cerca de 60%, destacou Rizzo ao Jornal do Comércio. Atualmente, são 91 mil propriedades nos três Estados, entregando 300 mil litros de leite por dia às indústrias.

Ele destacou investimentos feitos por melhorias que elevaram os custos das indústrias e dos produtores, comprometendo o negócio em muitas delas. “As indústrias fizeram adequações e modernizaram as tecnologias, e os produtores investiram em genética, o que elevou bastante a escala. Tivemos mais produtividade, que leva a maior produção, e também conseguimos como resultado disso uma melhoria na qualidade, que já é boa. Nós somos competitivos, mas esses investimentos nos levaram, também, a buscar dinheiro, o que elevou os nossos custos de produção”.

Outro aspecto importante, conforme o novo coordenador da ALSB, é que Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná não têm a mesma população para consumir o leite produzido que os Estados de Minas Gerais São Paulo e Rio de Janeiro. “Produzimos mais do que consumimos, até pela pelo nosso índice demográfico. Tivemos um período importante ao longo deste ano com uma margem (de preços) muito baixa ou até negativa. Os supermercados utilizam muito o produto leite como um chamariz. Podem perder R$ 0,15 em cada litro de leite vendido, uma vez que o consumidor circule pelas voltas gôndolas e adquira outros produtos”.

A ideia, disse Rizzo, é continuar produzindo leite de alta qualidade, com a organização da logística da cadeia, aumentando a escala de produção. “Se você aumenta a escala de produção, reduz os custos médios. É necessário melhorar o rendimento industrial. Hoje, diversas empresas coletam leite na mesma linha, e algumas até operando com a capacidade ociosa em função disso. Precisamos melhorar a logística de distribuição e a qualidade da energia elétrica. porque ela não é boa, assim como a internet” acrescentou.